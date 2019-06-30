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30.06.2019 12:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тулуне во время паводка спасли более 100 животных

Текст: Наталья Граф
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Спасатели, кинологи и волонтеры продолжают работы по спасению животных в затопленном Тулуне Иркутской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
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- Совместными усилиями только за сутки были спасены более сотни животных, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области. - Патрулируя затопленную территорию жилого сектора города, спасатели снимают с возвышенностей и крыш домашних животных. Из подтопленных построек выводят крупный рогатый скот. Свиней, кур, собак и кошек вывозят на лодках на сушу.

Как оказалось, некоторые хозяева, спасаясь от наводнения, в панике побросали своих питомцев.

- Кошки на каждом заборе, собаки на каждой крыше, - пишут волонтеры.

Животные, чьи хозяева пока неизвестны, будут отправлены в иркутский питомник "К-9", откуда их потом можно будет забрать.

- Наши ребята едут в Иркутск из Тулуна. Машина забита животными, много кошек. На жаре держать их больше нельзя, а ехать 400 км, - рассказывают волонтеры о ходе спасательных работ.

Жители Иркутска не остались равнодушными к происходящему. В социальных сетях горожане предлагают помощь в передержке и перевозку животных, попавших в беду.

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