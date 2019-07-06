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06.07.2019 13:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КЧР полицейских осудили за избиение задержанного

Текст: Ирина Поволоцкая (Черкесск)

Три сотрудника полиции в КЧР признаны виновными за превышение должностных обязанностей с применением насилия. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Как выяснилось в ходе следствия, занимавшие должности следователя, начальника и оперуполномоченного отделения уголовного розыска МО МВД России "Зеленчукский" незаконно задержали одного из местных жителей и "доставив в отделение полиции, применили в отношении него физическое насилие, в результате чего потерпевшему был причинен легкий вред здоровью".

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Во время следствия свою вину подозреваемые не признали. И, тем не менее, доказательства стороны обвинения суд счел вполне достаточными, чтобы вынести подозреваемым полицейским обвинительный приговор.

Каждый из них осужден на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. И в течение этого же времени они не смогут работать в органах внутренних дел.

В законную силу приговор суда пока не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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