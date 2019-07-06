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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

По Петербургу прошла гигантская старуха-процентщица

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Фото: Ольга Штраус Фото: Ольга Штраус
Фото: Ольга Штраус

В Петербурге в десятый раз прошел "День Достоевского".

По традиции, акция, посвященная главному писателю Северной столицы Федору Достоевскому, проходит в Петербурге в первые выходные июля. И хотя называется она "День Достоевского", продолжается обычно два дня - субботу и воскресенье, сразу на нескольких площадках. В этом году в ней участвуют шесть библиотек и семь музеев.

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Как всегда, главные события развернулись около Литературно-мемориального музея Достоевского в Кузнечном переулке. Вблизи памятника Достоевскому на Владимирском проспекте состоялся флешмоб "Всемирное братство". Главная мысль знаменитой речи Достоевского на открытии памятника Пушкину состояла в призыве к всеобщему братству.

А 6 июля в этом году - так совпало - числится всемирным днем поцелуев. Устроители праздника вывели на площадь к памятнику громадных трехметровых кукол- марионеток. Одна из них изображала самого писателя, а другая - старуху-процентщицу Алену Ивановну. После краткой, но зажигательной речи ведущего, все участники флешмоба могли пообниматься с этими персонажами. Да и сам Писатель заключил в объятия самую страдательную свою героиню.

После этого вся процессия двинулась к дому, где проживал Федр Достоевский. Переулок был перетянут растяжками с цитатами из писем писателя, а тротуары уставлены фанерными фигурами тех литераторов, кого Федор Михайлович особенно почитал. Так что каждый прохожий, увидев Серватеса, Дюма или Бальзака, мог, запрокинув голову, прочесть, что думал об их творчестве наш классик.

Достоевский карнавал в этом году носил название "Литературный ассамбляж". На сцену, узнаваемые по вопросам викторины, вышли все те же известные писатели, которыми восхищался Достоевский. Гофман и Мольер, Диккенс и Сервантес. Вместе с ними в фантасмагорических балетных сценах ожили их персонажи, которые так или иначе отразились и в творчестве Достоевского. Дон Жуан возродился в образе Ставрогина, Тартюф - в облике Фомы Опискина, а Дон Кихот, разумеется, стал князем Мышкиным. Литературные аллюзии и параллели зрителям помогли осмыслить авторы спектакля Вера Бирон и Александр Баргман, а также ведущие-филологи Александр Лушин и Ирина Полянская и артисты петербургских театров.

Параллельно этому увлекательному действу в городе проходили литературные экскурсии "По следам Раскольникова", "От Ахматовой к Достоевскому", "Маленькие радости маленького человека" и другие.

А Музей городской скульптуры провел мемориальную акцию в Некрополе мастеров искусств и возложение цветов на могилу Достоевского, завершившуюся тематической экскурсией "Мир Достоевского в Некрополе мастеров искусств".

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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