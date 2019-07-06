Под Петербургом дважды сбили перебегавшего проселочную дорогу пешехода

В ночь на 6 июля в Тосненском районе Ленинградской области две иномарки насмерть сбили пешехода. Удар какой машины оказался для прохожего фатальным, сейчас выясняют сотрудники региональнго управления ГИБДД.

По предварительным данным, на 13-м километре автодороги, соединяющей Павлово и Косые мосты, автомобиль Skoda Oktavia совершил наезд на 26-летнего пешехода. Он перебегал дорогу в неположенном месте.

Пешеход упал на дорогу. И в это же время на него наехал автомобиль Skoda Roomster.

Мужчина скончался на месте. Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту ЧП.