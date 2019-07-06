Как изменится жизнь астраханцев и какие региональные программы будут реализовывать в регионе в ближайшее время, рассказал врио губернатора области Игорь Бабушкин.

Накануне дня кораблестроителя в Астраханской области торжественно спустили на воду танкер-химовоз обновленного образца, а чуть раньше для достройки на воду был спущен первый за постсоветский период круизный лайнер, который также строят на волжских верфях. Как скоро возобновит работу еще один старейший астраханский судостроительный завод "Красные баррикады", что даст региону статус особой портовой зоны, а также на какие проекты пойдут бюджетные средства, выделяемые области в рамках нацпроектов, и пошел наш разговор с врио губернатора Игорем Бабушкиным.

На трех китах

Игорь Юрьевич, на пост врио губернатора Астраханской области вы были назначены совсем недавно. И, тем не менее, у вас наверняка уже сложилось мнение, в чем сильные стороны региона и какие проблемы тормозят его развитие?

Игорь Бабушкин: Главное преимущество Астраханской губернии обозначил еще Петр I, по указу которого здесь появился порт в 1722 году. Через регион проходят международные транспортные пути "Запад-Восток" и "Север-Юг". Стратегическое значение области подчеркнул президент страны на прошедшем в мае совещании по вопросам социально-экономического развития региона. На нем как раз и были определены основные точки роста.

В регионе несколько ключевых отраслей, развитие которых крайне важно как для Астрахани, так и для страны в целом. Первая - судостроение. Здесь у нас хорошие перспективы: недавно на судостроительном заводе "Лотос" спустили на воду круизный лайнер "Петр Великий", который должен стать флагманом пассажирского флота России. Но такие примеры не должны быть единичными.

Мы готовы вывести судостроение на качественно новый уровень, для этого в Астрахани есть необходимые площадки. Сейчас нам крайне важно возобновить работу судостроительного завода "Красные Баррикады". Это одна из старейших верфей в России. Здесь выпускали речные и морские суда всех видов и строили плавучие буровые установки. Но уникальный производственный комплекс, некогда флагман судостроения в регионе, обеспечивавший работой порядка 2500 человек, оказался в тяжелой финансовой ситуации и прекратил в прошлом году работу. Моя команда приложила немало усилий, чтобы за его восстановление взялась "Объединенная Судостроительная Корпорация". И до 26 июля корпорация согласует с правительство региона уже мероприятия по возобновлению работы завода.

Второе направление - мощная космическая отрасль и военно-промышленный комплекс. Про полигон Капустин Яр, пожалуй, знают все. Но у нас еще испытывают уникальные самолеты. Их характеристики сегодня, да и, пожалуй, в ближайшем будущем, не сможет смоделировать ни одна страна в мире.

Третье приоритетное направление касается альтернативной энергетики. В Астраханской области уже ввели в строй пять солнечных электростанций. Еще 15 планируется запустить в течение трех лет. По предварительным расчетам, их работа сможет полностью закрыть внутреннюю потребность региона в электроэнергии.

Ворота Каспия

Какие проекты, связанные с развитием внешнеэкономических отношений с прикаспийскими государствами, сейчас для вас актуальны?



Игорь Бабушкин: Астраханская область активно развивает экспорт. По итогам 2018 года внешнеторговый оборот составил 1 631,7 миллиона долларов США, что на 85,5 процента больше, чем в 2017 году. И тут я бы особо отметил рост астраханско-иранского сотрудничества: экспорт в эту страну вырос почти на 60 процентов по итогам 2018 года к аналогичному уровню 2017 года.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить статус портовой особой экономической зоны. С открытием ОЭЗ у Астрахани появятся дополнительные преимущества перед прикаспийскими странами. Повысится и экспортный потенциал России. Заинтересованность и экономические выгоды для всех сторон здесь очевидны.

Один из основных экспортных товаров для области - сельхозпродукция, ведь регион по праву считают "российским огородом". Готовы ли астраханцы увеличить не только производство и переработку сельхозпродукции, но и ее экспорт?



Игорь Бабушкин: Приведу несколько цифр. Экспорт сельхозпродукции в прошлом году вырос в 1,6 раза, объем переработки овощного сырья увеличился на 36 процентов, производства овощебахчевой продукции и картофеля - на 20 процентов. Это то, что в регионе уже есть сегодня.

Теперь о перспективах. В рамках федеральных проектов "Экспорт продукции АПК" и "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации" до 2024 года планируется увеличить объемы производства в растениеводстве до 2,7 миллиона тонн, в животноводстве - до 87 тысяч тонн. Астрахань не случайно позиционируют как рыбный край: на это направление также большие надежды: за ближайшие пять лет объем переработки рыбного сырья должен вырасти до 62 тысяч тонн, а в аквакультуре предусмотрен рост до 27 тысяч. Так что астраханцы, уверен, готовы показать качественный рост по всем основным отраслям сельского хозяйства.

На больницы, детсады и школы

А какие программы в рамках нацпроектов будут реализовываться в регионе?



Игорь Бабушкин: Мы постарались в этом году участвовать в нацпроектах, что называется, по максимуму: из 67 федеральных проектов у нас в регионе реализуются 50. Остальные просто невозможно "привязать" к области. На ближайшие годы запланировано обширное строительство и переоснащение медучреждений, включая такие серьезные объекты как диагностический корпус онкодиспансера, второй корпус областного перинатального центра, хирургический корпус детской областной больницы. Предусмотрено строительство и ремонт 18 ФАПов, трех амбулаторий, двух участковых больниц, двух районных поликлиник. Это все по нацпроекту "Здравоохранение".

Грядут перемены и в спорте: скоро в регионе появится центр водных и гребных видов спорта, крытый футбольный манеж и два спортивных дворца - единоборств и гимнастики.

По национальному проекту "Образование" региону выделяется более 1,2 миллиарда рублей на ближайшие три года для строительства трех школ. Это поможет ликвидировать вторую смену. За это же время должны быть построены 14 детсадов на 1780 мест и ясли на 660 мест. Нам нужно проконтролировать, чтобы все заявленные объекты появились в срок, потому что люди хотят жить в родном селе или городе комфортно уже сейчас, а не завтра. И кстати, на "Безопасные дороги" нам выделят 2,2 миллиарда рублей.

А в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" планируем привести в порядок 41 общественную территорию. Это набережные, центральные площади, парки и скверы, где так любят отдыхать горожане. В Астрахани построят крупный центр культурного развития и реконструируют единственный в стране кинотеатр с зимним садом "Октябрь". Открывшийся еще в начале прошлого века, он сразу же стал местной достопримечательностью, благодаря огромному залу и зимнему саду с уникальными тропическими растениями. Несколько лет назад здание сильно пострадало после пожара, но мы намерены его восстановить.

Кстати

В ближайшее время в Астраханской области в рамках нацпроектов планируется построить 50 новых объектов. Общий объем финансирования нацпроектов в регионе в этом году - 9,4 миллиарда рублей. Более шести - из федерального бюджета, 1,3 - из Фонда ОМС и более двух вкладывают региональные и местные бюджеты.

Ключевой вопрос

Вы заявили о создании мобильной приемной регионального правительства. Но ведь и сейчас есть масса возможностей обратиться в органы власти, начиная от страничек в соцсетях и заканчивая официальными приемными днями. Чем вызвано это решение и в чем ее преимущество?



Игорь Бабушкин: Во время поездок по районам области я встречался с жителями. Услышал огромное количество буквально криков о помощи, наболевшие проблемы годами не решаются. Уверен, что абсолютное большинство ситуаций можно было бы не доводить до критических, если реагировать своевременно. Кроме того, люди плохо знают о том, что вообще происходит в области, что делается для повышения качества жизни. Поэтому и поручил региональному правительству оперативно организовать мобильную приемную.

Это передвижной центр, в работе которого участвуют региональные министры. Они по утвержденному графику выезжают в районы области, где к ним подключаются сотрудники местных администраций. Жителей заранее информируют о днях и часах приема. Таким образом, каждый астраханец имеет возможность напрямую зайти к министру или главе района, рассказать о своей проблеме, и, главное, услышать сроки ее решения.