На кулинарном фестивале под Ростовом приготовили 3000 литров ухи

Тысячи гурманов собрал на хуторе Курган Ростовской области XII-й гастрономический фестиваль "Донская уха", который традиционно проводится в преддверии праздника День рыбака. Специально для туристов казаки из 20 станиц и хуторов Азовского района приготовили по различным рецептам около трех тысяч литров ухи и бесплатно угощали ей всех желающих.

Открывая гастрономический праздник директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова отметила, что на Дону стремительно набирают популярность кулинарные и туристические фестивали. Поэтому неслучайно "Донская уха" вошла в прошлом году в ТОП-5 лучших региональных летних гастрономических праздников России. Растет также и количество туристов, по данным экспертов, их стало больше на 200 тысяч человек.

- Желаю всем не только приятно провести время, но и отведать в волю знаменитой донской ухи, приготовленной по старинным рецептам, - сказала Ирина Теларова.

Отметим, что организовать и провести такое мероприятие удалось при поддержке правительства Ростовской области и губернатора Василия Голубева.

"Гастрономическая традиция донского края - это наша история, и праздник донской ухи по праву входит в сто популярных брендов, которые интересны туристам. Готовят уху во всех территориях области по-разному. Особый вкус имеет уха, приготовленная на костре, на берегу нашего великого Дона", - подчеркнул ранее глава региона.

Действительно организаторы фестиваля потрудились на славу, чтобы принять всех гостей. Для детей были организованы водные аттракционы, на сцене выступали самодеятельные коллективы, работали ремесленные мастерские по производству сувениров и фотозоны. Массу веселья доставил шуточный чемпионат по метанию тараньки.

Не протолкнуться было у казацких куреней, таверн для матросов, гарема азовского паши - там щедро и хлебосольно раздавали уху. Особенно много людей столпилось на базу казачьего общества станицы Степной - там на аккордеоне играл заслуженный артист России, профессор Ростовской консерватории Анатолий Заикин, а песни исполняли казачки из ансамбля "Хуторянин". Они, кстати, и приготовили по особому рецепту уху под названием "Степная - станичная". Ее секретным ингредиентом являются чарка водки, которую плескают в тарелку с ухой перед едой, и головешка - ее макают в котел, чтобы придать запах и аромат костра.

Оценивали кулинарное мастерство профессиональные повара под руководством председателя правления регионального союза предприятий торговли и сферы услуг Ростовской области Анатолия Сильченко. Все участники фестиваля получили памятные призы и дипломы.