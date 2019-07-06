На Дону ограбили офис микрофинансовой организации

В Белокалитвенском районе Ростовской области из офиса компании по выдаче быстрых займов украли деньги. Злоумышленник вынес чуть больше семи тысяч рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области сотрудникам районного отдела о краже сообщил представитель компании. Он рассказал, что в офис организации зашел неизвестный мужчина и стал требовать отдать ему деньги. При этом он угрожал сотрудникам компании ножом.

Забрав деньги мужчина скрылся в неизвестном направлении. На место происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа. Подозреваемый - 32 летний мужчина был задержан практически по горячим следам. А все похищенное им полицейские изъяли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Между тем, нападение на сотрудников кредитных организаций с целью грабежа, к сожалению, случаются не редко. Буквально весной в межмуниципальный отдел МВД России "Матвеево-Курганский" обратилась представительница кредитной организации с заявлением о разбойном нападении.

В этом случае напавший на офис злоумышленник угрожал его сотрудникам пистолетом. Ему удалось вынести более 150 тысяч рублей, потратить которые он, правда, не успел. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали местного жителя.