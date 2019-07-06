Волгоградцы за день отдали мошенникам 1,5 миллиона рублей

В Волгоградской области за одни только сутки владельцы банковских карт перечислили интернет-мошенникам около 1,5 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, добровольно расстались с деньгами девять человек.

Несмотря на то, что правоохранители постоянно предупреждают граждан быть более бдительными и не доверять каждому смс-сообщению или звонкам о том, что их карты заблокированы, их владельцы регулярно становятся жертвами мошенников. Только за одни сутки девять жителей региона, получив сообщения от якобы сотрудников банка, сообщили им персональные данные своих карт и в итоге потеряли более 1,5 миллиона рублей.

К примеру, 44-летний житель Тракторозаводского района не досчитался 298 тысяч рублей, после того как сообщил фиктивным специалистам службы безопасности одного из банков данные своей карты. Около сто тысяч рублей было списано со счета жительницы Дзержинского района, а пенсионерка из Камышина перевела злоумышленникам 200 тысяч.

Сотрудники полиции еще раз настоятельно рекомендуют всем владельцам карт, получив сообщение "Ваша карта заблокирована в целях безопасности", не впадать в панику и не принимать опрометчивых решений.

Вместо этого стоит сначала проверить работоспособность карты в ближайшем банкомате, а затем перезвонить в банк и сообщить о подозрительной информации. При этом звонить нужно не по номеру, с которого пришло сообщение, а по телефону, указанному на самой карте.