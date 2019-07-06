На Дону сел на мель сухогруз с пшеницей

В Багаевском районе Ростовской области сель на мель сухогруз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

Как уточнили в ведомстве, судно, перевозившее пшеницу, следовало из города Константиновск в порт "Кавказ". Но неподалеку от хутора Арпачин корабль сел на мель.

При этом никаких конструктивных повреждений сухогруз не получил, а судовой ход в этом месте реки остается свободным. И как только сухогруз снимут с мели, он сможет продолжить свой путь.

На помощь ему направлены два буксира и путейский катер.