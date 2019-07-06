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06.07.2019 17:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону сел на мель сухогруз с пшеницей

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

В Багаевском районе Ростовской области сель на мель сухогруз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

В Саратовской области сухогруз с кукурузой сел на мель

Как уточнили в ведомстве, судно, перевозившее пшеницу, следовало из города Константиновск в порт "Кавказ". Но неподалеку от хутора Арпачин корабль сел на мель.

При этом никаких конструктивных повреждений сухогруз не получил, а судовой ход в этом месте реки остается свободным. И как только сухогруз снимут с мели, он сможет продолжить свой путь.

На помощь ему направлены два буксира и путейский катер.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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