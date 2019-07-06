В Сочи шесть человек пострадали в ДТП по дороге в Красную Поляну

Сегодня днем на трассе Адлер - Красная Поляна в Сочи столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах города, пострадали шесть человек.

- Пострадали находящиеся в машинах люди, они получили различные травмы, им оказывается помощь. Среди пострадавших двое детей, - отметил собеседник.

По предварительным данным, автомобиль Audi с московскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с внедорожником Toyota.

На месте происшествия работают экстренные службы и полицейские. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.