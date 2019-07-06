Корреспондент американского издания Los Angeles Times Джефф Опдайк написал большой материал о своих поездках в Крым и назвал полуостров "плодом любви Калифорнии и Ирландии".

- Я был здесь уже пять раз в этом году, и считаю, что это живописное, гостеприимное место, где должны побывать как можно больше западных людей. В эпоху, когда наркоманы Instagram выставили на обозрение большую часть планеты, Крым выделяется неиспорченной подлинностью, которой пользуются немногие, за исключением россиян и путешественников из бывшего советского блока, - пишет Опдайк.

Журналист рассказал немного об истории Крыма и много внимания уделил Ялтинской конференции 1945 года, по которой полуостров знает большинство иностранцев. Он также отметил, что после перехода Крыма под контроль России, страна подверглась к международному осуждению и санкциям.

Больше всего Опдайка восхитила природа региона и вина. Он даже сравнил полуостров с ребенком, родившимся от горной Калифорнии и прибрежной Ирландии.

- Это как если бы у них был русскоязычный ребенок, которой украсил все древними руинами, виноградниками, монолитными горами, обширными лесами, каньонами и водопадами, вызывающе возвышающимися над морем скалами, причудливыми прибрежными городками, скрывающими мировую историю, и секретной базой подводных лодок, на которой когда-то планировалось ядерное уничтожение Америки - и все это вписывается в достаточно компактный регион, чтобы увидеть все менее чем за неделю, - пишет автор.

Про вино Джефф Опдайк рассказывает не меньше - говорит, что русские больше любят сладкие сорта, поэтому в основном производят десертные и полусладкие вина. Особенно он отметил Мадеру и Белый мускат.

Журналист расписал, как грамотно провести целую неделю в Крыму, куда сходить, что попробовать, где побывать. Он подробно описал Воронцовский и Ливадийский дворцы и свой подъем на самую высокую гору полуострова - Ай-Петри. Еще его впечатлила секретная база подводных лодок в Балаклаве, которая уже давно превратилась в музей.

В конце статьи журналист делится с читателями способами добраться до Крыма на самолете, лучшими на его взгляд ресторанами в регионе и подсказками, какими переводчиками лучше пользоваться.