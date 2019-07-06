Решение по задержанному помощнику полпреда в УрФО примут в понедельник

Кадровое решение по помощнику полномочного представителя президента в УрФО Александру Воробьеву будет принято в понедельник, 8 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя полпреда Бориса Кириллова.

- Работаем в обычном режиме. Утром 8 июля полпред в УрФО Николай Цуканов проведет оперативное совещание и примет кадровое решение, которое оформит нормативным актом, - цитирует чиновника агентство.

Ранее сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы заключил под стражу Воробьева по подозрению в государственной измене по статье 275 УК РФ. Наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет колонии. Мера пресечения в виде содержания под стражей подследственному избрана на два месяца - до 4 сентября.

Отметим, что, по данным официального сайта полпредства, Александр Воробьев с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова. В июле 2018 года он был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.