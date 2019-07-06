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06.07.2019 15:47
Рубрика: Спорт

Российская баскетбольная "молодежка" обыграла Сербию на ЧМ

Текст: Илья Трисвятский
Мужская молодежная сборная России по баскетболу (игроки до 19 лет) под руководством Евгения Пашутина сегодня обыграла команду Сербии на проходящем в Греции чемпионате мира - 83:79. Это был матч первой стадии мини-турнира за 5-8-е места в итоговой классификации.
Фото: www.fiba.basketball Фото: www.fiba.basketball
Фото: www.fiba.basketball

Напомним, что наша молодежная сборная на групповом этапе в греческом городе Ираклион на острове Крит финишировала второй - поражение от Аргентины в дополнительное время (84:86 ОТ), победы над хозяевами площадки греками (83:75) и филиппинцами (92:64). Далее россияне в 1/8 финала, где выступили все участники предварительного раунда, переиграли Китай (96:83) и в следующей стадии плей-офф попали на главных фаворитов американцев.

Фото: Fiba.basketball
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Подопечные Пашутина не испугались "звездно-полосатых" и уступили им вполне достойно, навязав нешуточную борьбу - 80:95. Интересно, что в этой встрече под занавес второй четверти наши баскетболисты уступали американцам 28 очков (19:47). Казалось бы, разгром состоится. Однако наши ребята сделали все возможное, чтобы этого не произошло. Во второй половине матча американцы выглядели растерянными. Россия в один из моментов после очередного дальнего попадания в исполнении Захара Ведищева, сына президента ПБК "Локомотив-Кубань" (Краснодар) Андрея Ведищева, сократила свое отставание до "минус 9" - 57:66. В итоге третья десятиминутка была выиграна россиянами у грозных американцев с весьма показательным счетом 30:17.

Увы, объективно на большее нашу команду не хватило. Но в позитиве видятся данные статистики: из всех соперников, ранее игравших против США на чемпионате мира 2019, Россия уступила американцам меньше всех. Самыми результативными в составе нашей команды в четвертьфинале стали Захар Пашутин (24 очка, в том числе 5 дальних попаданий), Никита Михайловский (14) и Александр Петенев (13).

На этом турнир для Пашутина-старшего и компании не завершился. На чемпионате мира в утешительных раундах плей-офф разыгрываются абсолютно все места в итоговой классификации. Сегодня россияне в мини-турнире за 5-8-е места одержали волевую победу над Сербией, которая издавна славится мощным набором талантливых молодых игроков - 83:79. В концовке третьей четверти наше отставание достигало семи очков, но команда сумела сделать выводы из предыдущих ошибок и в итоге добилась положительного результаты. На 32-й минуте Захар Ведищев своим фирменным, явно в отцовском стиле трехочковым броском вывел Россию вперед (62:61), чуть позднее Петенев тоже метко выстрелил из-за дуги. А очередная "бомба" от Ведищева-младшего позволила оторваться на 7 очков - 72:65 за 4.41 до сирены. Но сербам впоследствии все же удалось ненадолго вырваться вперед (73:72, 75:74). И снова на коне был Ведищев - очередная "треха" в самый нужный момент, после чего отличился точным броском издали и Александр Ершов.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Данные по результативности россиян в матче с Сербией: Ведищев - 22 очка (шесть дальних попаданий!), Петенев - 14, Долинин - 13, Квитковских - 11. Теперь 7 июля в борьбе за пятое место сыграем с победителем встречи Пуэрто-Рико - Канада.

Сборная России выступает на чемпионате мира U-19 в следующем составе: разыгрывающие и атакующие защитники - Захар Ведищев, Александр Щербенев (оба - "Локомотив-Кубань"-мол, Краснодар), Александр Ершов (ЦСКА-2, Москва), Макар Коновалов ("ЦСКА-Юниор", Москва); форварды - Александр Барышев ("Автодор"-мол, Саратов), Сергей Долинин ("Локомотив-Кубань"-мол.), Дмитрий Кадошников ("Химки"-мол, Московская область), Антон Квитковских, Никита Михайловский, Александр Петенев (все - "Автодор", Саратов); центровые - Владислав Голдин ("ЦСКА-Юниор"), Илья Сорокин ("Химки"-мол.). Главный тренер - Евгений Пашутин, ассистенты - Олег Акципетров, Владислав Коновалов, Евгений Калинин, Роман Пашутин, Станислав Збарский.

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