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06.07.2019 13:09
Рубрика: Спорт

Румынский клуб лишили победы в Кубке чемпионов и 45 национальных трофеев

Текст: Артур Нанян

В Румынии местный суд принял громкое и сенсационное решение в деле между клубами "Стяуа" и ФКСБ. Об этом информирует издание GazetaSporturilor.

Дело в том, что владелец ФКСБ Джиджи Бекали проиграл спор у президента "Стяуа" Флорина Талпану в вопросе правопреемства "Стяуа". Суд постановил считать правопреемником армейцев клуб, выступающий ныне в четвертом дивизионе чемпионата страны.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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Таким образом, ФКСБ официально лишили победы в Кубке чемпионов (прошлое название Лиги чемпионов - Прим. "РГ"), Суперкубке УЕФА и 45 национальных титулов (21 чемпионства, 20 кубков и четырех Суперкубков).

Для справки: самый титулованный румынский клуб был создан в 1947 году под названием Спортивная ассоциация армии. Спустя 14 лет его переименовали в "Стяуа". С 1998 году команда разорвала все связи с армией и стала независимой структурой. В том же году был основан новый клуб "Стяуа".

В 2017 году из-за конфликтов интересов команда Джиджи Бекали была переименована в ФКСБ. В суде армейский клуб сумел доказать, что именно он является правопреемником названия "Стяуа". Все завоеванные трофеи клубом до 2003 года также перешли от ФКСБ к коллективу из четвертого дивизиона.

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