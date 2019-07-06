Румынский клуб лишили победы в Кубке чемпионов и 45 национальных трофеев

В Румынии местный суд принял громкое и сенсационное решение в деле между клубами "Стяуа" и ФКСБ. Об этом информирует издание GazetaSporturilor.

Дело в том, что владелец ФКСБ Джиджи Бекали проиграл спор у президента "Стяуа" Флорина Талпану в вопросе правопреемства "Стяуа". Суд постановил считать правопреемником армейцев клуб, выступающий ныне в четвертом дивизионе чемпионата страны.

Таким образом, ФКСБ официально лишили победы в Кубке чемпионов (прошлое название Лиги чемпионов - Прим. "РГ"), Суперкубке УЕФА и 45 национальных титулов (21 чемпионства, 20 кубков и четырех Суперкубков).

Для справки: самый титулованный румынский клуб был создан в 1947 году под названием Спортивная ассоциация армии. Спустя 14 лет его переименовали в "Стяуа". С 1998 году команда разорвала все связи с армией и стала независимой структурой. В том же году был основан новый клуб "Стяуа".

В 2017 году из-за конфликтов интересов команда Джиджи Бекали была переименована в ФКСБ. В суде армейский клуб сумел доказать, что именно он является правопреемником названия "Стяуа". Все завоеванные трофеи клубом до 2003 года также перешли от ФКСБ к коллективу из четвертого дивизиона.