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Рубрика: Экономика

Самый богатый человек в мире официально развелся

Глава американской компании Amazon Джефф Безос с Маккензи Безос. Фото: Evan Agostini/Invision/AP Глава американской компании Amazon Джефф Безос с Маккензи Безос. Фото: Evan Agostini/Invision/AP
Глава американской компании Amazon Джефф Безос с Маккензи Безос. Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Глава американской компании Amazon Джефф Безос офицально расторг брак со своей супругой Маккензи. Она получит свою долю акций компании на 38 миллиардов долларов на сумму 38,3 миллиарда долларов. Это сделает ее одной из богатейших женщин планеты. Между тем Маккензи намерена отдать половину своего состояния на благотворительность.

Фото: Photoxpress
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Документ о завершении бракоразводного процесса подписал судья округа Кинг в штате Вашингтон, пишет The Seattle Times. По итогам раздела имущества бывшая жена уступила мужу 75 процентов акций компании, а также доли в газете "Вашингтон пост" и компании Blue Origin. Ранее Безос поблагодарил бывшую супругу "за ее поддержку и доброту".

Безосы прожили в браке 25 лет. На конец прошлого года состояние Джеффа Безоса оценивалось в 131 миллиард долларов и с этой цифрой он второй год подряд возглавляет список Forbes, обогнав основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

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