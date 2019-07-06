"Спартак" объявил об уходе Боккетти

Защитник Сальваторе Боккетти покидает московский "Спартак". О том, что клуб и игрок достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон, рассказали в пресс-службе команды.

- ФК "Спартак-Москва" искренне благодарит Боккетти за годы, проведенные в нашем клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере, - отметили в "Спартаке".

Итальянский футболист защищал цвета "Спартака" с 2013 года, когда он перешел в московскую команду из "Рубина". За эти годы Боккетти провел в составе красно-белых 115 матчей и забил 5 мячей. Вместе с командой в 2017 году Боккетти стал чемпионом России по футболу.