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Рубрика: В мире

США потребовали изъять у "Коротышки" 12,7 миллиарда долларов

Американская прокуратура потребовала возмещения бывшим мексиканским наркобароном Хоакином Гусманом Лоэрой по прозвищу "Коротышка" 12,6 миллиарда долларов. Именно в такую сумму прокуратура оценила доход бывшего главы наркокартеля "Синалоа" от контрабанды на территорию США запрещенных веществ.

Суд отказался смягчить условия заключения экс-наркобарона Коротышки

Между тем адвокаты "Коротышки" считают безумием полагать, что их клиент владеет такой суммой, передает CNN. Однако обвинители называют штраф частью процесса наказания.

Ранее суд отклонил ходатайство защиты "Коротышки" о пересмотре дела в связи с возможной предвзятостью присяжных и проведении нового судебного процесса.

Напомним, что картель "Синалоа" поставлял тонны кокаина в Соединенные Штаты - через тоннели, вырытые под границей, в грузовиках-цистернах с секретными отсеками, и в поддельных баночках под видом перца чили.

Гусман был пойман восьмого января 2016 года после полугода охоты по всей Мексике после того, как он сбежал из тюрьмы через тоннель, пользуясь заранее приготовленным для него сообщниками мотоциклом. В 2017 году его экстрадировали в США. Также были арестованы его активы в сумме около 18 миллиардов долларов. Суд Нью-Йорка признал Гусмана виновным по 11-ти пунктам обвинения.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика Борьба с наркотиками
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