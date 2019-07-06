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06.07.2019 20:08
Рубрика: В мире

В Эстонии вновь хотят установить памятник легионерам СС

Текст: Александр Саможнев

В Эстонии вновь звучат предложения установить памятник легионерам СС, воевавшим на стороне нацистской Германии. С очередной инициативой по этому поводу выступила входящая в правящую коалицию эстонская Консервативная народная партия.

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Впервые памятник с изображением солдата в форме СС был установлен в 2002 году в Пярну, но после многочисленных протестов его демонтировали. Но в 2004-м установили на кладбище Лихула. Однако под международным давлением власти вновь удалили монумент. Теперь эстонские консерваторы выступают за возвращение изваяния на прежнее место в поселок Лихула.

Напомним, третий комитет Генассамблеи ООН принял 25 ноября 2014 года резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, расовой дискриминацией и ксенофобией. В документе выражается глубокая озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС". Речь шла, в частности, о сооружении памятников и мемориалов и проведении публичных демонстраций.

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