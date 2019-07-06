В ГД рассказали о реакции на принятие антироссийских резолюций ПА ОБСЕ

Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ не поддержит ее итоговую декларацию, если на сессии организации будут поддержаны антироссийские резолюции. Об этом заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее ПА ОБСЕ включила в повестку работы две антироссийские резолюции под авторством украинских и грузинских парламентариев, несмотря на возражения российской стороны.

- Пока абсолютно понятно, что они будут продавливать большинством и украинскую, и грузинскую резолюции, - отметил Толстой. По его словам, российская сторона будет возражать и в случае, если они будут приняты комитетом ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности.

В таком случае РФ будет против итоговой декларации, заявил он.

На рассмотрении комитета находятся два проекта резолюций. Один из них предложен украинской делегацией. По ее мнению, ассамблея должна осудить якобы имеющую место незаконную оккупацию Крыма Россией, призвать РФ вывести свои силы с территории полуострова "и вернуть его под контроль правительства Украины".

Еще одна резолюция была предложена грузинскими парламентариями и содержит призыв к России отменить свое решение по признании независимости Абхазии и Южной Осетии.