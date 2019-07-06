В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в российских вузах должно быть увеличено на 25 процентов. С таким предложением в Минобрнауки обратился член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

- Сегодня на 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах, - цитирует РИА Новости письмо депутата. - Предложена новая методика распределения контрольных цифр приема. Но нужно не менять методику, а увеличить количество бюджетных мест на 25 процентов, доведя их до 1000.

В этом году число бюджетных мест в российских вузах, на которые придут абитуриенты,- 518,4 тысячи. Эта цифра включает бакалавриат, специалитет и магистратуру. К 2024 году прогнозируется 432,2 тысячи мест.

- Мы видим, что число желающих получить диплом о высшем образовании уменьшается. Молодые люди понимают: платить за учебу им нечем, а поступить шансов все меньше, - считает депутат. - О какой цифровизации отраслей экономики тогда можно говорить

Чернышов пояснил: увеличение бюджетной квоты в вузы даст шанс на самореализацию многим талантливым молодым людям. Тем более, что с каждым годом платное высшее образование становится все дороже: за последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов.