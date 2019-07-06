В Грузии призвали к развитию прагматичных отношений с Россией

Прагматичные экономические отношения с Россией пойдут стране на пользу, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава в ходе встречи с представителями турбизнеса.

По словам министра, Грузия выбирает решение конфликта мирным путем. "Чем больше будет стран, с которыми мы будем вести экономические, прагматичные отношения, в том числе Россия, тем больше довольных туристов, уехав, повезут с собой информацию о реальном положении в республике", - отметила Турнава.

Напомним, в ночь с 20 на 21 июня радикальная оппозиция предприняла попытку захвата парламента, где находилась российская делегация, прибывшая для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Под прикрытием спецназа россияне прибыли в аэропорт и улетели из Грузии.

В качестве ответной меры на недружественные действия Москва приняла решение прекратить воздушное сообщение с Грузией с 8 июля. По оценкам грузинского нацбанка, до конца 2019 года потери для туристической отрасли Грузии от сокращения количества российских туристов могут составить от 200 до 300 миллионов долларов.