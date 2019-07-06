В новой серии "Простоквашино" Матроскин стал "мартовским котом"

Новый эпизод "Простоквашино" под названием "Матроскин Блюз" можно увидеть на YouTube-канале "Союзмультфильма".

Сюжет новой серии пестрит интересными приключениями. Так, Кот Матроскин бурно отреагировал на приход весны - зрители увидят настоящего "мартовского кота". Полосатый герой сутки на пролет напевает блюзы и романсы, а его друзья всеми силами пытаются противостоять истиной природе кота и остановить затянувшийся концерт. Весеннее настроение настигнет и Галчонка, который переживет романтическое увлечение.

Режиссером эпизода "Матроскин блюз" является Светлана Мардаголимова, ранее принимавшая участие в создании сериалов "Смешарики" и "Фиксики".

Создатели мультфильма предвосхитили следующий эпизод, отметив, что он будет одним из самых музыкальных. "В 18-й серии свою песенную партию исполнит каждый персонаж "Простоквашино", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино". Премьера состоялась почти 40 лет назад в 1978 году. Картины были сняты по мотивам произведений Эдуарда Успенского. В течение двух лет создатели нового мультфильма планируют выпустить 30 новых эпизодов. У вечно молодых героев "Простоквашино" появились новые голоса: Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора - Юлия Меньшова. Кота Матроскина изначально должен был озвучивать Михаил Ефремов, однако позднее дубляж этого героя доверили Антону Табакову.

Художники "Возвращения в Простоквашино" не отходили от традиционного стиля, используя технику рисованной анимации. Именно таким образом были созданы первые серии. Изменения коснулись в основном сюжета, который стал более современным.