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06.07.2019 23:30
Рубрика: В мире

В посольстве РФ уточнили подробности задержания россиян в Мексике

Текст: Александр Саможнев

Россияне, которые были задержаны мексиканской миграционной службой в аэропорту Канкуна, будут высланы из Мексики в субботу, сообщили в российском посольстве в Мехико.

Фото: iStock
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По данным дипломатов, в аэропорту находятся десять граждан с российскими паспортами. Они пребывают в разных терминалах воздушной гавани. Пассажиры прибыли рейсом компании Azur Air 4 июля. Трое россиян не смогли подтвердить цель прибытия в страну. Для этого необходимо подтвердить бронь отеля, показать обратные билеты или доказать наличие средств для пребывания в стране. Троим прибывшим запрещен въезд в Мексику, поскольку они находятся в "черном списке". Еще четверо путешественников прибыли из Узбекистана с российскими документами. Миграционная служба не исключает, что их паспорта могут быть фальшивыми.

Посольство не может влиять на решения миграционных властей Мексики, поэтому всех задержанных депортируют, отметили представители диппредставительства.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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