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06.07.2019 18:52
Рубрика: Власть

В Совфеде объяснили антироссийские резолюции ПА ОБСЕ

Текст: Галина Мисливская
США стремятся взять реванш после восстановления полномочий России в ПАСЕ и потому "продавили" антироссийские резолюции по Крыму в Парламентской ассамблее ОБСЕ, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Ранее в субботу комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, подготовленную украинским депутатом и осуждающую "действия РФ в Крыму". В другой резолюции комитета содержится призыв к "деоккупации" полуострова и обвинения в адрес Москвы в приостановке ДРСМД.

В ГД рассказали о реакции на принятие антироссийских резолюций ПА ОБСЕ

"На ассамблею приехало огромное количество американцев, и европейские парламентарии подчиняются их давлению, - сказал Джабаров РИА Новости. - При этом представители США явно хотят взять реванш после неудачи в Парламентской Ассамблее Совета Европы".

В кулуарах, рассказал сенатор, многие делегаты ассамблеи высказываются в поддержку позиции России, но когда дело доходит до голосования по документам, складывается другая картина.

"У ассамблеи есть один недостаток в процедуре - все голосования открытые, и здесь европейцы боятся влияния США, их давления и послушно голосуют по антироссийской тематике", - пояснил Джабаров.

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