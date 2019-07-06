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Видео: Матроскин "даёт Вертинского" в новой серии "Простоквашина"

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    06.07.2019, 12:31
Текст:   Олег Усков

По доброй традиции в начале месяца на официальном YouTube-канале студии "Союзмультфильм" опубликована свежая серия - вот уж как семнадцатая - "Возвращения в Простоквашино", перезапуска-продолжения легендарного мультсериала. 

Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
В новой серии "Простоквашина" Шарик находит загадочный предмет

В эпизоде под названием "Матроскин блюз" полосастого кота одолевают весенне-лирические настроения, бросающие бедное животное то в жар, то в холод - от рок-н-ролльного забоя до надрывной меланхолии декаданса а-ля Вертинский. К недоумению близких - вплоть до обморока мамы Дяди Федора.

Заметим, что Галчонку тоже пришлось несладко - женополый клюв с бантиком разбил ему сердце.

Режиссером серии выступила Светлана Мардаголимова ("Смешарики", "Фиксики"), наполнив ее как традиционными отсылами к оригинальным эпизодам, так и разного рода "приветами" масскульту и оригинальным мультфильмам.

При этом ТАСС, со ссылкой на пресс-службу "Союзмультфильма", анонсирует, что восемнадцатый эпизод "Простоквашина" "будет особенно музыкальным" - там свою песенную партию исполнит каждый из персонажей.

Всего пока запланировано тридцать серий ребута, которые будут выходит до 2020 года.

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