"Смешарики" и Анна Михалкова стали лауреатами "ТЭФИ-KIDS"

В Москве впервые состоялась церемония вручения Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей "ТЭФИ-KIDS".

Церемония прошла в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ).

Наиболее удачной ежедневной информационной программой для детей названа передача "С добрым утром, малыши!" канала "Карусель".

В категории "Анимационный фильм" выиграла лента "Смешарики. Дежавю", обошедшая "Ниссе из Лильянскугена" и картину "Фиксики. Большой секрет".

Лучшей ведущей детской программы признана Анна Михалкова, сообщает РИА Новости.

"Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко ("Россия 1"), выиграл в номинации "Телевизионный фильм/сериал для детей", а среди мультсериалов победил "Сказочный патруль" телеканала "Мульт".

С полным списком финалистов можно ознакомиться на сайте Фонда академии российского телевидения.