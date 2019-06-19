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"Смешарики" и Анна Михалкова стали лауреатами "ТЭФИ-KIDS"

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    19.06.2019, 11:44
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Москве впервые состоялась церемония вручения Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей "ТЭФИ-KIDS".

Церемония прошла в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ).

Фото: WDSSPR
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Наиболее удачной ежедневной информационной программой для детей названа передача "С добрым утром, малыши!" канала "Карусель".

В категории "Анимационный фильм" выиграла лента "Смешарики. Дежавю", обошедшая "Ниссе из Лильянскугена" и картину "Фиксики. Большой секрет".

Лучшей ведущей детской программы признана Анна Михалкова, сообщает РИА Новости.

"Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко ("Россия 1"), выиграл в номинации "Телевизионный фильм/сериал для детей", а среди мультсериалов победил "Сказочный патруль" телеканала "Мульт".

С полным списком финалистов можно ознакомиться на сайте Фонда академии российского телевидения.

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