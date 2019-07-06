Видео: На Украине убили неизвестное науке животное

Неизвестное науке животное убил житель села Ивановка в Полтавской области Украины. Увидеть труп зверя с телом небольшого копытного и головой лисицы или собаки можно в видеоролике портала "Эхо".

Журналисты выяснили, что селянин Александр Близнюк работал во дворе дома, когда услышал лай собак, бегавших около кучи дров. Он подумал, что это лиса, и попытался выгнать ее их укрытия. Однако вместо лисы на мужчину выскочило непонятное существо.

Александр Близнюк работал возле дома. Он услышал лай собак, которые бегали вокруг кучи дров. Человек подошел ближе и увидел непонятное животное. "Сначала я подумал, что это лиса, - объясняет Александр. - Начал выгонять ее из тайника, вдруг выскочило непонятное существо.

"С перепугу я схватил палку и ударил животное по голове", - рассказал Близнюк. Удар был такой силы, что существо скончалось.

Местные жители предполагают, что речь идет о знаменитой чупакабре, высасывающей кровь у других животных. Труп отдали в ветклинику. Там должны провести анализ.

Кстати, это не первый похожий случай на Украине. В 2016 году такое же животное убили в Черновицкой области. Тогда ветврачи не смогли определить, что это за существо.