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06.07.2019 10:00
Рубрика: В мире

Во Франции назвали преимущества "Северного потока-2"

Текст: Александр Саможнев

Газопровод "Северный поток-2" имеет неоспоримые экономические преимущества и способен стать альтернативным и более надежным маршрутом поставок российского газа на случай окончания транзита через Украину. Об этом говорится в авторской статье в издании L'Opinion экономиста и бывшего высокопоставленного сотрудника Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьяна Кошара.

В "Газпроме" рассказали о "Северном потоке-2" и транзите через Украину

По оценкам эксперта, Москва и Киев не могут договориться о новом контракте на транзит газа. В этой связи в отсутствие разумного экономического соглашения, гарантирующего транзит большого объема газа по приемлемой для России цене возможен кризис этой зимой.

Европа должна содействовать заключению нового договора на транзит газа между Москвой и Киевом, полагает экономист. При этом он напоминает о намерении Вашингтона ввести санкции против газопровода "Северный поток-2". Однако такие действия лишь ухудшат отношения между США и европейскими партнерами, заключил Себастьян Кошар.

Напомним, действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Ясности с дальнейшими перспективами пока нет. До сих пор не назначена дата следующего раунда трехсторонних переговоров в формате Россия-Украина-ЕС по транзиту газа.

В мире Европа Франция Газопровод "Северный поток-2"
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