Зеленский назначил нового главу Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Львовской областной государственной администрации адвоката Маркияна Мальского. Нового губернатора официально представят шестого июля во Львове, говорится на сайте президента.

Ранее президент подписал указ об увольнении временно исполняющего обязанности администрации Львовской ОГА Ростислава Замлынского.

Зеленский объявил, что в рамках кадровых изменений будут уволены тринадцать председателей областных госадминистраций. Соответствующие кандидатуры на замену обсуждаются, информирует кабинет министров.