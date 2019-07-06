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06.07.2019 13:59
Рубрика: В мире

Зеленский назначил нового главу Львовской области

Текст: Александр Саможнев

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Львовской областной государственной администрации адвоката Маркияна Мальского. Нового губернатора официально представят шестого июля во Львове, говорится на сайте президента.

Зеленский уволил главу Донецкой областной администрации

Ранее президент подписал указ об увольнении временно исполняющего обязанности администрации Львовской ОГА Ростислава Замлынского.

Зеленский объявил, что в рамках кадровых изменений будут уволены тринадцать председателей областных госадминистраций. Соответствующие кандидатуры на замену обсуждаются, информирует кабинет министров.

В мире экс-СССР Украина
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