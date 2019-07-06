Зеленский заговорил о мире в Донбассе после падения рейтинга его партии

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе в полном объеме в интервью телерадиостанции Deutsche Welle. Наблюдатели связывают внезапную миролюбивость украинского лидера с падением рейтинга пропрезидентской партии "Слуга народа" накануне парламентских выборов.

Между тем, несмотря на то что партия президента лидирует в опросах общественного мнения, она начинает терять поддержку рядовых украинцев, пишет портал strana.ua. По данным опроса центра "Рейтинг", среди тех, кто определился, за кого пойдет голосовать, у партии Зеленского - 42,3 процента популярности, хотя в начале июня рейтинг достигал 48,2 процента.

Эксперты полагают, что показатели партии "Слуга народа" больше расти не будут. На президентских выборах за Зеленского проголосовали разные группы населения, воспринимающие его в качестве "кандидата надежды". Однако у избирателя появился "кризис ожидания", так как президент так и не приступил к проблемам, которые он может и должен решить.

Некоторые аналитики связывают проблемы с рейтингом с "феноменом завышенных ожиданий". Политическая сила, созданная под президента, представляет собой проект, реализованный "на волне общенационального хайпа". В отличие от других партий она не имеет региональных структур, работа на местах практически не велась.

Опытные политические игроки упрекают Зеленского, что аморфность партийной структуры может стать проблемой на выборах. Он не знает 99 процентов людей, вошедших в списки партии "Слуга народа".

Между тем, заявление президента Украины о готовности придерживаться Минских соглашений прокомментировал сенатор Алексей Пушков. "Опять обещания, обещания, обещания, но даже обстрелы Донбасса Зеленский не прекратил - не то, что пункты соглашений начал выполнять. Выполняйте, никто вам не мешает", - написал сенатор в Twitter.