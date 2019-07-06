Жители Словении жалуются на деревянную статую Мелании Трамп

Деревянная статуя первой леди США Мелании Трамп в натуральную величину была установлена недалеко от ее родного города Севница в Словении, пишет издание Huffington Post.

Скульптура стоит на берегу реки и приветствует народ. Она одета в голубое платье, похожее на то, которое первая леди надела на инаугурацию своего супруга.

Местный скульптор Алес "Макси" Зупевц создал с помощью бензопилы грубо отесанного, крестьянского вида персонажа с плоским, почти безликим лицом по заказу американского художника Брэда Дауни. Ожидается, что позднее статуя будет показана в документальном фильме Дауни.

Жители недовольны появлением спорной скульптуры, так как они не увидели сходства с женой президента США. Некоторые считают деревянное изделие "позором" для города.