Балканы становятся ареной противостояния

"Посредством финансирования USAID усилить присутствие 11 стратегических медиапартнеров в Боснии и Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии. Таким образом, будут диверсифицированы их доходы, а цифровое присутствие (партнеров) в медиапространстве усилится", - обозначается в концепции американского агентства.
Следует учитывать, что глава USAID открыто заявляет о том, что концепция затронет не только Москву, но и другие "авторитарные режимы, агрессивно пытающиеся распространить свою идеологию и влияние за пределы собственных границ". Американцы же намерены бороться за "повышение экономической и демократической устойчивости" тех стран, на которые оказывается влияние.
На Балканах с ужасом вспоминают "демократизацию" Югославии в 1999 году. При этом в регионе вновь происходит обострение межэтнической напряженности, искусственно провоцируемое англосаксами и их союзниками в рамках реализации собственных геополитических замыслов. Об этом в ходе интервью "Российской газете" предупредил и митрополит Дабробосанский Хризостом, обративший внимание на то, что коллективный Запад вновь прибегает к насилию в отношении сербского народа, требуя от него преклониться перед НАТО и США и отказаться от России.
Новый посол Москвы в Белграде Александр Боцан-Харченко считает, что стремление Запада вытеснить Россию с Балкан и предотвратить усиление ее влияния здесь нелепо и контрпродуктивно. Аналогичной точки зрения придерживается посол РФ в Тиране Александр Карпушин, который в интервью албанскому интернет-порталу "Аргументум" заявил, что Россия была, есть и будет на Балканах - как честный, прагматичный партнер, реализующий свои интересы. Разнообразные же выдумки Запада о негативном влиянии РФ в регионе не имеют под собой никакого разумного обоснования и порождены лишь высокомерием и страхом честной конкуренции, отметил он.
"Для очернения нашей страны используются любые доводы, вплоть до самых абсурдных, включая измышления о ее вмешательстве в электоральные процессы буквально во всех уголках планеты, - констатировал Карпушин. - Для чего это делается? Очевидно, некоторые глобальные игроки никак не примирятся со свершившимся фактом - формированием многополярного мира, в котором сосуществуют различные центры силы и нет единственной доминирующей державы, диктующей всем остальным свои правила. Главная ценность России - ее суверенитет, способность проводить независимую внешнюю политику. Мы уважаем интересы других центров силы и хотим, чтобы точно так же уважали и нас. Наша страна не собирается отрекаться от своих принципов и продолжит отстаивать нерушимость международного права и центральной роли ООН в урегулировании кризисных ситуаций в мире. Многим самостоятельность России не нравится, причем не нравится хронически, на протяжении десятилетий и даже веков. Однако это проблема не России, это проблема неизлечимых русофобов".