Балканы становятся ареной противостояния

Агентство по международному развитию США (USAID) разработало "Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля", главной целью которой, по словам главы USAID Марка Грина, якобы является помощь различным институтам от "кремлевской агрессии". При этом особое место в обозначенном документе отводится Балканам, где американцы продолжают настойчиво требовать от политических лидеров сделать выбор: с кем они - с Москвой или с Вашингтоном?

"Посредством финансирования USAID усилить присутствие 11 стратегических медиапартнеров в Боснии и Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии. Таким образом, будут диверсифицированы их доходы, а цифровое присутствие (партнеров) в медиапространстве усилится", - обозначается в концепции американского агентства.

Следует учитывать, что глава USAID открыто заявляет о том, что концепция затронет не только Москву, но и другие "авторитарные режимы, агрессивно пытающиеся распространить свою идеологию и влияние за пределы собственных границ". Американцы же намерены бороться за "повышение экономической и демократической устойчивости" тех стран, на которые оказывается влияние.

На Балканах с ужасом вспоминают "демократизацию" Югославии в 1999 году. При этом в регионе вновь происходит обострение межэтнической напряженности, искусственно провоцируемое англосаксами и их союзниками в рамках реализации собственных геополитических замыслов. Об этом в ходе интервью "Российской газете" предупредил и митрополит Дабробосанский Хризостом, обративший внимание на то, что коллективный Запад вновь прибегает к насилию в отношении сербского народа, требуя от него преклониться перед НАТО и США и отказаться от России.

Новый посол Москвы в Белграде Александр Боцан-Харченко считает, что стремление Запада вытеснить Россию с Балкан и предотвратить усиление ее влияния здесь нелепо и контрпродуктивно. Аналогичной точки зрения придерживается посол РФ в Тиране Александр Карпушин, который в интервью албанскому интернет-порталу "Аргументум" заявил, что Россия была, есть и будет на Балканах - как честный, прагматичный партнер, реализующий свои интересы. Разнообразные же выдумки Запада о негативном влиянии РФ в регионе не имеют под собой никакого разумного обоснования и порождены лишь высокомерием и страхом честной конкуренции, отметил он.

"Для очернения нашей страны используются любые доводы, вплоть до самых абсурдных, включая измышления о ее вмешательстве в электоральные процессы буквально во всех уголках планеты, - констатировал Карпушин. - Для чего это делается? Очевидно, некоторые глобальные игроки никак не примирятся со свершившимся фактом - формированием многополярного мира, в котором сосуществуют различные центры силы и нет единственной доминирующей державы, диктующей всем остальным свои правила. Главная ценность России - ее суверенитет, способность проводить независимую внешнюю политику. Мы уважаем интересы других центров силы и хотим, чтобы точно так же уважали и нас. Наша страна не собирается отрекаться от своих принципов и продолжит отстаивать нерушимость международного права и центральной роли ООН в урегулировании кризисных ситуаций в мире. Многим самостоятельность России не нравится, причем не нравится хронически, на протяжении десятилетий и даже веков. Однако это проблема не России, это проблема неизлечимых русофобов".