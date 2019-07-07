Центровой Тимофей Мозгов исключен из состава клуба "Орландо Мэджик".

Таким образом, впервые в новом веке Россия никак не будет представлена в Национальной баскетбольной ассоциации.

Контракт Тимофея с клубом действовал еще год, по которому баскетболисту причиталось 16,7 миллиона долларов. Эти деньги он все равно получит, поскольку разрыв договора - инициатива клуба.

А причиной его стали проблемы со здоровьем. Из-за травмы колена он пропустил весь прошлый сезон.

Отметим, что Мозгов давно играет в НБА. Он защищал цвета "Нью-Йорк Никс", "Денвер Наггетс", "Кливленд Кавальерс", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бруклин Нетс".

В составе "Кливленда" Тимофей стал чемпионом НБА - ранее этого титула не удостаивался ни один россиянин. Также в составе "Кавальерс" в чемпионский сезон находился еще один центровой с паспортом РФ - Саша Каун. Но он был игроком глухого запаса, тогда как Мозгов играл в стартовой пятерке.