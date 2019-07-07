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Рубрика: В мире

Британский посол назвал администрацию Трампа беспомощной

В прессу попали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Великобритании в США Ким Дэррок.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Нынешнюю американскую администрацию дипломат называл некомпетентной и беспомощной.

"Споры в Белом доме напоминают "драку на ножах". Карьера Трампа может закончиться позорно", - подчеркивал британский подданный.

Сообщения Дэррока касались различных тем, в том числе внешней политики США.

Подлинность материалов подтвердили в Лондоне. В британском МИД заявили, что от послов королевства ожидают "честной, откровенной оценки политической ситуации" в странах их пребывания.

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