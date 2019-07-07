Для поправок в КоАП потребуется отзыв правительства

Предлагается ввести правило: прежде чем вносить в Госдуму проекты поправок в КоАП, надо будет получить отзыв правительства страны.

Соответствующую инициативу вынесло на общественное обсуждение Министерство юстиции РФ. Кроме того, аналогичный проект уже внесен в Госдуму, один из инициаторов - председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Одним из наглядных подтверждений такой необходимости может служить статистика внесенных в КоАП изменений, - рассказывают в министерстве юстиции. - Так, по прошествии 17 лет после вступления кодекса в силу принято 626 федеральных законов, которыми в него внесено уже свыше 4 800 изменений. При этом вносимые в КоАП изменения зачастую не носят системного характера, что приводит к нарушению единства правового регулирования сходных по своему содержанию общественных отношений, неурегулированности ряда ключевых для сферы административной ответственности общественных отношений и в конечном счете негативным образом влияет на обеспечение защиты прав законных интересов физических и юридических лиц".

По мнению представителей ведомства, принятие законопроекта и связанных с ним нормативных правовых актов "позволит упорядочить процесс внесения изменений в КоАП и наиболее эффективно проводить работу по реформированию законодательства об административных правонарушениях".

В свою очередь Павел Крашенинников подчеркнул, что необходимость данной инициативы вызвана подготовкой проекта нового КоАП, которая в настоящее время ведется по поручению председателя правительства России.

Предлагаемые требования процедуры призваны защитить КоАП от бессистемных поправок

"Готовя новый кодифицированный акт, необходимо учитывать действующие нормы, проводить системный анализ существующих положений кодекса, его взаимосвязи с отраслевым законодательством, устанавливающим права и обязанности, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, - рассказал Павел Крашенинников. - Поэтому при рассмотрении предложений об изменениях в КоАП сейчас особенно важно учитывать мнение правительства РФ. Полностью запретить вносить поправки в кодекс нельзя, но ограничить их количество с учетом целесообразности необходимо".

По его словам, два года назад удалось установить барьер от случаев внесения в КоАП несистемных, фрагментарных и непроработанных изменений.

"Тогда был принят закон, устанавливающий, что изменения в кодекс, а также приостановление и признание утратившими силу его положений может осуществляться только отдельными федеральными законами, - поясняет Павел Крашенинников. - Однако интенсивность поправок в КоАП не уменьшается".

В связи с этим требование об обязательном представлении официального отзыва правительства при внесении законопроектов в Государственную Думу позволит более детально изучить соответствующее предложение об изменениях Кодекса об административных правонарушениях на стадии разработки проекта, подчеркнул Павел Крашенинников.

Напомним, недавно была обнародована концепция нового КоАП. Особо предусмотрено, что санкции не должны носить пресекательного характера, то есть разорять бизнес. А процедура рассмотрения таких дел должна стать состязательной.