Для поправок в КоАП потребуется отзыв правительства

Новости

В Мексику не пустили еще 14 россиян 22:26
Самолеты РФ и Грузии выполняют последние рейсы между двумя странами 22:13
В Турции произошел взрыв на азотном заводе 21:52
Футболистки из США стали чемпионками мира 21:14
В Брестской области в результате ДТП погибли пять человек 21:09
Глава ПАСЕ рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Россией 21:07
Экзитпол: Партия "Новая демократия" выиграла досрочные выборы в Греции 20:58
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка "Мулан" от Disney 20:55
Григорий Лепс запишет песню со Стивеном Сигалом 20:34
Kenzo объявили имя нового креативного директора 20:03
Skoda Yeti за 500 тысяч рублей: выбираем самую беспроблемную версию 19:55
В Южной Корее арестовали россиянина за употребление наркотиков и дебош 19:16
Нового худрука театра Волкова представят в августе 18:45
Корейская актриса может оказаться в тюрьме за покушение на моллюсков 18:39
Курган Дружбы стал местом памяти героизму и мужеству борцов с фашизмом 17:48
Кузнецова рассказала о "тяжелом решении" для избитой ингушской девочки 17:42
Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу 17:35
Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу 17:02
На Кубани арестовали капитана перевернувшегося катера 17:02
Власти пообещали восстановить подачу горячей воды в Красногорске 16:24
Стиви Уандеру сделают операцию по пересадке почки 16:20
В ремейке "Маски" героя Джима Керри сыграет женщина 16:18
В Эдинбурге вручили дипломы девушкам-врачам с опозданием в 150 лет 16:00
Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения 15:45
Российские телеведущие прокомментировали странное видео с Зеленским 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Когда в Москву вернется летняя жара
Когда в Москву вернется летняя жара
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
07.07.2019 21:07
Рубрика: Власть

Какие еще штрафы?

Для поправок в КоАП потребуется отзыв правительства
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(7904)
Предлагается ввести правило: прежде чем вносить в Госдуму проекты поправок в КоАП, надо будет получить отзыв правительства страны.

Соответствующую инициативу вынесло на общественное обсуждение Министерство юстиции РФ. Кроме того, аналогичный проект уже внесен в Госдуму, один из инициаторов - председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Фото: istockphoto.com
Возможность уплаты штрафа со скидкой распространят на весь КоАП

"Одним из наглядных подтверждений такой необходимости может служить статистика внесенных в КоАП изменений, - рассказывают в министерстве юстиции. - Так, по прошествии 17 лет после вступления кодекса в силу принято 626 федеральных законов, которыми в него внесено уже свыше 4 800 изменений. При этом вносимые в КоАП изменения зачастую не носят системного характера, что приводит к нарушению единства правового регулирования сходных по своему содержанию общественных отношений, неурегулированности ряда ключевых для сферы административной ответственности общественных отношений и в конечном счете негативным образом влияет на обеспечение защиты прав законных интересов физических и юридических лиц".

По мнению представителей ведомства, принятие законопроекта и связанных с ним нормативных правовых актов "позволит упорядочить процесс внесения изменений в КоАП и наиболее эффективно проводить работу по реформированию законодательства об административных правонарушениях".

В свою очередь Павел Крашенинников подчеркнул, что необходимость данной инициативы вызвана подготовкой проекта нового КоАП, которая в настоящее время ведется по поручению председателя правительства России.

Предлагаемые требования процедуры призваны защитить КоАП от бессистемных поправок

"Готовя новый кодифицированный акт, необходимо учитывать действующие нормы, проводить системный анализ существующих положений кодекса, его взаимосвязи с отраслевым законодательством, устанавливающим права и обязанности, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, - рассказал Павел Крашенинников. - Поэтому при рассмотрении предложений об изменениях в КоАП сейчас особенно важно учитывать мнение правительства РФ. Полностью запретить вносить поправки в кодекс нельзя, но ограничить их количество с учетом целесообразности необходимо".

По его словам, два года назад удалось установить барьер от случаев внесения в КоАП несистемных, фрагментарных и непроработанных изменений.

На сайте правительства опубликована концепция нового КоАП

"Тогда был принят закон, устанавливающий, что изменения в кодекс, а также приостановление и признание утратившими силу его положений может осуществляться только отдельными федеральными законами, - поясняет Павел Крашенинников. - Однако интенсивность поправок в КоАП не уменьшается".

В связи с этим требование об обязательном представлении официального отзыва правительства при внесении законопроектов в Государственную Думу позволит более детально изучить соответствующее предложение об изменениях Кодекса об административных правонарушениях на стадии разработки проекта, подчеркнул Павел Крашенинников.

Напомним, недавно была обнародована концепция нового КоАП. Особо предусмотрено, что санкции не должны носить пресекательного характера, то есть разорять бизнес. А процедура рассмотрения таких дел должна стать состязательной.

Власть Право Административное право Правительство Минюст Законодательная власть Госдума Правительство Административное законодательство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы самые дорогие продукты в 2018 году
На Кубани арестовали капитана перевернувшегося катера
Российские телеведущие прокомментировали странное видео с Зеленским
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе
Мутко потребовал уволить главу района, спасавшего в паводок свой коттедж