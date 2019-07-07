Федеральная служба исполнения наказаний и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направили главе государства предложения, которые многие эксперты уже назвали революционными. Одна из резонансных идей: не арестовывать подозреваемых, если следственные изоляторы уже переполнены.

На самом деле, подобное предложение не ново, оно уже звучало лет десять-пятнадцать назад и с тех пор лежало где-то в дальних запасниках. Известны и аргументы противников идеи: неужели надо отпускать маньяков и жестоких убийц лишь из-за того, что в тюрьме слишком тесно?

Обычно недостаточно компетентные юристы при словах "арестовать маньяка" хватаются за голову и начинают поучать, мол, до приговора нельзя назвать человека преступником. Это курьезная логика: будто бы "бандит", "маньяк" и "убийца" - некие звания, которые присваивает суд. Нет, убийцей человек становится в момент убийства. Если обвиняемый в серийных изнасилованиях и убийствах действительно совершил, что ему вменяют, он уже маньяк, и стал маньяком задолго до приговора суда. Конечно, юридически он невиновен, пока суд не вынесет обвинительный приговор. Однако юридическая невиновность не означает, что человек неопасен.

Поэтому мы не вправе лишать обвиняемого определенных юридических прав, пока он не осужден (например, подсудимый не теряет права голосовать на выборах). Но имеем основания побаиваться человека, если к нему ведут следы кровавых преступлений. Неужели таких можно разворачивать у ворот СИЗО как лишних людей, так как в тюрьме нет свободных коек?

Тем не менее, по словам экспертов, настолько радикальных новаций не планируется. Идея в том, чтобы максимально обойтись без арестов там, где это возможно. Судам предлагается отслеживать численность мест в следственных изоляторах и направлять в камеру лишь тех, кого точно надо туда направить.

"Совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Федеральной службой исполнения наказаний подготовлены предложения по возможному внесению изменений в законодательство Российской Федерации, - сообщает сайт тюремного ведомства. - Среди них предлагается исключить применение заключения под стражу в отношении людей, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также закрепление на законодательном уровне нормы, обязывающей суды при избрании меры пресечения учитывать наличие свободных мест и загруженность СИЗО".

Комментируя эти предложения, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник отметил позитивные сдвиги в работе ФСИН. Но, по его мнению, некоторые предложения нуждаются в доработке. "Предложение не применять меру пресечения в виде заключения под стражу по делам небольшой тяжести можно было бы только приветствовать, но оно нуждается в тщательной проработке, поскольку не решает вопрос, как быть с рецидивистами. И вообще линейной связи между мерой пресечения и назначением наказания не существует. Могут быть основания для содержания под стражей, но впоследствии суд выберет наказание, не связанное с лишением свободы", - заметил Генри Резник.