Новости

Курган Дружбы стал местом памяти героизму и мужеству борцов с фашизмом 17:48
Кузнецова рассказала о "тяжелом решении" для избитой ингушской девочки 17:42
Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу 17:35
Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу 17:02
На Кубани арестовали капитана перевернувшегося катера 17:02
Власти пообещали восстановить подачу горячей воды в Красногорске 16:24
Стиви Уандеру сделают операцию по пересадке почки 16:20
В ремейке "Маски" героя Джима Керри сыграет женщина 16:18
В Эдинбурге вручили дипломы девушкам-врачам с опозданием в 150 лет 16:00
Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения 15:45
Российские телеведущие прокомментировали странное видео с Зеленским 15:24
Украинская полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Одессе 15:12
Власти Туниса запретили ношение никаба в госучреждениях 14:46
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе 14:30
Звезда Disney, 20-летний актер Камерон Бойс умер во сне 14:28
В Болгарии разработают кулинарно-лингвистическую карту страны 14:25
Военный совет Судана и оппозиция договорились о создании правительства 14:20
Hyundai i30 N: кто будет покупать хот-хэтч за 2,3 млн рублей 14:15
Лукашенко: Праздник "Купалье" стал ярким символом братской дружбы 13:40
В Петербурге при взрыве газа в жилом доме пострадал человек 13:27
Мутко потребовал уволить главу района, спасавшего в паводок свой коттедж 13:21
Храмы Пскова внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО 13:15
В Краснодаре врачи удалили пациентке сразу две опухоли 12:38
Самолет вынужденно сел в Уфе из-за болезни пассажира 12:23
Путин направил приветствие участникам встречи ветеранов 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Когда в Москву вернется летняя жара
Когда в Москву вернется летняя жара
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
07.07.2019 17:45
Рубрика: Происшествия

Лишние люди

Обсуждается идея запретить сажать в СИЗО сверх лимита
Текст: Владислав Куликов
Федеральная служба исполнения наказаний и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направили главе государства предложения, которые многие эксперты уже назвали революционными. Одна из резонансных идей: не арестовывать подозреваемых, если следственные изоляторы уже переполнены.
Фото: Сергей Метелица/ ТАСС Фото: Сергей Метелица/ ТАСС
Фото: Сергей Метелица/ ТАСС

На самом деле, подобное предложение не ново, оно уже звучало лет десять-пятнадцать назад и с тех пор лежало где-то в дальних запасниках. Известны и аргументы противников идеи: неужели надо отпускать маньяков и жестоких убийц лишь из-за того, что в тюрьме слишком тесно?

Фото: Pixabay
В тюрьмах появятся специалисты по йоге и гимнастике

Обычно недостаточно компетентные юристы при словах "арестовать маньяка" хватаются за голову и начинают поучать, мол, до приговора нельзя назвать человека преступником. Это курьезная логика: будто бы "бандит", "маньяк" и "убийца" - некие звания, которые присваивает суд. Нет, убийцей человек становится в момент убийства. Если обвиняемый в серийных изнасилованиях и убийствах действительно совершил, что ему вменяют, он уже маньяк, и стал маньяком задолго до приговора суда. Конечно, юридически он невиновен, пока суд не вынесет обвинительный приговор. Однако юридическая невиновность не означает, что человек неопасен.

Поэтому мы не вправе лишать обвиняемого определенных юридических прав, пока он не осужден (например, подсудимый не теряет права голосовать на выборах). Но имеем основания побаиваться человека, если к нему ведут следы кровавых преступлений. Неужели таких можно разворачивать у ворот СИЗО как лишних людей, так как в тюрьме нет свободных коек?

Тем не менее, по словам экспертов, настолько радикальных новаций не планируется. Идея в том, чтобы максимально обойтись без арестов там, где это возможно. Судам предлагается отслеживать численность мест в следственных изоляторах и направлять в камеру лишь тех, кого точно надо туда направить.

Фото: istockphoto.com
Для бывших заключенных будут созданы социальные приюты

"Совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Федеральной службой исполнения наказаний подготовлены предложения по возможному внесению изменений в законодательство Российской Федерации, - сообщает сайт тюремного ведомства. - Среди них предлагается исключить применение заключения под стражу в отношении людей, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также закрепление на законодательном уровне нормы, обязывающей суды при избрании меры пресечения учитывать наличие свободных мест и загруженность СИЗО".

Комментируя эти предложения, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник отметил позитивные сдвиги в работе ФСИН. Но, по его мнению, некоторые предложения нуждаются в доработке. "Предложение не применять меру пресечения в виде заключения под стражу по делам небольшой тяжести можно было бы только приветствовать, но оно нуждается в тщательной проработке, поскольку не решает вопрос, как быть с рецидивистами. И вообще линейной связи между мерой пресечения и назначением наказания не существует. Могут быть основания для содержания под стражей, но впоследствии суд выберет наказание, не связанное с лишением свободы", - заметил Генри Резник.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Президент Совет по правам человека Правительство Минюст ФСИН Президент Тюремная реформа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы самые дорогие продукты в 2018 году
На Кубани арестовали капитана перевернувшегося катера
Российские телеведущие прокомментировали странное видео с Зеленским
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе
Мутко потребовал уволить главу района, спасавшего в паводок свой коттедж