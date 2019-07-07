Цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и прочие подобные заведения должны будут иметь специально предназначенные здания и работников с высшим образованием по направлениям биология, ветеринария или зоотехния, рассказали "Российской газете" в Россельхознадзоре.

Это ведомство будет лицензировать деятельность по использованию животных в развлекательных целях и контролировать условия их содержания.

Новый закон об ответственном обращении с животными в России приняли в декабре прошлого года. В стране ввели лицензирование деятельности по использованию животных в развлекательных целях и правила такой деятельности.

На совещании у вице-премьера Алексея Гордеева в июне этого года было принято решение закрепить полномочия по лицензированию за Россельхознадзором. Выдавать лицензии будут в территориальных управлениях или в центральном аппарате, пояснили в ведомстве.

А вот минприроды и Росприроднадзор будут отвечать за обращение с животными там, где нет культурно-зрелищных мероприятий.

Сейчас по этим вопросам готовится проект постановления правительства. Также примут еще ряд подзаконных нормативных актов, в том числе и правила лицензирования.

Запрещается усыплять животных, которые больше не могут выступать в цирке, или выбрасывать их на улицу

Помимо необходимой материально-технической базы и персонала развлекательные учреждения, использующие животных, должны будут соблюдать ряд требований. Например, владельцы должны обеспечивать надлежащий уход и своевременную ветеринарную помощь животным.

Запрещено натравливать животных, кроме служебных, друг на друга, проводить бои животных. Владелец не сможет просто выбросить животное на улицу, он должен будет передать его новому владельцу или отдать в приют. Запрещается также умерщвлять животных, которые больше не могут выступать в цирке.

Правила в общем-то выглядят элементарными, однако ранее их мало кто придерживался. Например, в цирках демонстрируют медвежий бокс. Животным спиливают зубы, бьют или не кормят несколько дней, чтобы заставить сделать кульбит за кусочек пищи, отмечает экс-начальник департамента реформирования аграрно-промышленного комплекса аппарата правительства, доктор экономических наук Леонид Холод.

При этом ситуация фактически не контролируется, так как даже статистика использования животных отсутствует. "В регионах нет полной информации, сколько животных поступило, где и как они содержатся", - поясняет общественный инспектор по охране окружающей среды при Росприроднадзоре по ЦФО Софья Беляева. Если и проводятся проверки, то к нарушителям не всегда применяют меры воздействия из-за сложности судебной процедуры и нехватки квалифицированных специалистов, способных инициировать судебное разбирательство.

Контроль за этой сферой деятельности не должен ограничиться только выдачей лицензии, считают эксперты. Россельхознадзору потребуется проводить регулярные проверки деятельности развлекательных учреждений, использующих животных.

А вообще, общество должно в целом отказаться от использования животных для увеселения людей. По этому пути пошли уже многие страны, отмечают они.