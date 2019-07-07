Изобретателям станет проще запатентовать свои изобретения. Не выходя из офиса, они смогут получать данные о выданных в мире патентах, которых - миллионы, и их сравнительный анализ. Проблема сегодня в том, что много своих изобретений россияне вообще не оформляют.

Поисковая платформа, которая позволит каждому изобретателю получать такие данные, заработает в 2021 году, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев.

Григорий Петрович, как цифровизация уже затронула институт интеллектуальной собственности и как он будет меняться в ближайшие годы?

Григорий Ивлиев: Есть значительное количество разработок в сфере цифровизации, которые требуют защиты с точки зрения интеллектуальной собственности. И таких заявок у нас очень много, мы защищаем цифровые технологии, есть много интересных изобретений и разработок. Особенно в таких областях, как 3D-технологии, металлургия, физика, космонавтика. По этим направлениям Россия занимает сегодня передовые позиции в мире.

Внутри патентной системы цифровизация также занимает все больше и больше места. Вся патентная деятельность основана на мировых информационных системах. Когда мы проводим экспертизу, то анализируем весь мировой фонд научной литературы, включая патенты. Это сотни миллионов источников. Только с помощью информационных систем можно охватить этот массив. И мы уже не просто получаем информацию, а системы начинают выдавать аналитические материалы.

В Роспатенте создан проектный офис по патентной аналитике, который основан на автоматических поисках и сопоставлениях. Программа сразу выдает нам аналитические карты, строит графики и выявляет тенденции. Эксперты рассматривают заявки уже с результатами такого интеллектуального информационного поиска.

Большинство вопросов упирается в деньги. Исследователи должны получать хорошую зарплату и спокойно изобретать. Как и патентные специалисты

Машина предлагает посмотреть, что уже нашла самостоятельно. Скоро эта система станет доступна не только нашим экспертам, но и заявителям. При обращении в Роспатент они будут сразу же получать автоматический ответ, который позволит заявителям уточнить свою позицию, сформулировать ее правильно, принять необходимые меры для защиты своего изобретения или другой интеллектуальной собственности.

А когда заработает поисковая платформа, которая позволит каждому изобретателю получать данные об уже выданных патентах?

Григорий Ивлиев: До конца года создаем прототип, в следующем году начнется опытная эксплуатация по отдельным ее направлениям, а в 2021 году - всеобщее использование.

Платформа будет вводиться в эксплуатацию частями, по мере готовности сервисов. Как только будет готов реестр 3D-изображений для интеллектуальной собственности, мы сразу его введем. Но эта модель очень сложная для развития, нам нужно принять законодательное регулирование, создать саму систему. Законопроект практически на выходе, будет скоро рассматриваться правительством. Мы уже тестируем реестр 3D-изображений в десяти инжиниринговых центрах.

Когда "Яндекс.Патенты" добавит в свою базу данных сведения не только по отечественным, но и по иностранным патентам?

Григорий Ивлиев: Мы продолжаем эту работу, но она уже гораздо сложнее. Речь идет о включении в базу всего мирового патентного фонда. Надеемся, что продукт будет готов уже к концу года.

По данным Росстата, за 2018 год в электронном виде было подано лишь 49 процентов заявок на патенты и более 70 процентов - по товарным знакам. Почему изобретатели игнорируют электронный способ подачи заявок?

Григорий Ивлиев: Это какой-то феномен мышления. Как менять менталитет? Мы предлагали решить вопрос законодательно, просто обязать всех подавать заявки в электронном виде.

В то же время стараемся действовать методом убеждения, никого не обязывая. Методом убеждения обеспечить 80 процентов подачи заявок на товарные знаки в электронном виде было непросто, но нам удалось. Думаю, что и по изобретениям это число тоже вырастет.

Мы с уважением относимся к изобретателям, которые подают информацию на бумаге, но они должны иметь в виду, что весь процесс - от момента подачи заявки до выдачи электронного документа, подтверждающего решение Роспатента, - проходит в электронном виде. Если заявка приходит на бумаге, мы ее оцифровываем. Мы убеждаем изобретателей и предпринимателей в том, что это быстрее, качественнее, да еще и на 30 процентов дешевле.

Количество регистрируемых товарных знаков в разы превышает изобретений. Не видите ли вы в этом рисков для экономики?

Григорий Ивлиев: Так было не всегда, это тенденция последнего времени, и мы видим для экономики огромное преимущество в том, что у нас растет число товарных знаков. Это означает, что товары и услуги, которые приобретают у нас в стране, уже имеют хорошие репутацию.

Очень важно, что наша экономика становится качественной. Товарные знаки отражают прежде всего эту тенденцию. Кроме того, товарные знаки в таком количестве показывают, что экономика развивается в правильном направлении.

Для экономики - это огромное преимущество, что у нас растет число товарных знаков. Значит, наши товары и услуги имеют хорошую репутацию

К сожалению, в последние годы по изобретениям роста нет. Это плохая тенденция. Нацпроект "Наука" предполагает ежегодный рост на 10 процентов числа российских заявок по изобретениям до 2024 года. Но это не предел для нашего исследовательского сектора, у нас много изобретений и достижений, которые требуют патентной правовой охраны. Выход на мировой рынок без этого вообще невозможен. Да и внутри страны, не используя эти механизмы, изобретатели теряют свои достижения, а с ними и преимущества, которые дает правовая охрана изобретений, полезных моделей и опытных образцов.

Проблема не в том, что не изобретают, а в том, что не регистрируют?

Григорий Ивлиев: Проблема в том, что нет эффективной работы по правовой охране полученных результатов.

Наши исследователи и производители подчас легкомысленно относятся к завершению своей работы - закреплению этих результатов. Но ситуация меняется, требования к завершению работы патентования в своих федеральных программах уже закрепили Росатом и Роскосмос.

Большинство вопросов упирается в деньги. Исследователи должны получать хорошую заработную плату, чтобы спокойно изобретать. Для патентной заявки нужны специалисты, которые могут формулу изобретения составить так, чтобы было показано то, что нужно заявителю. Это высокопрофессиональная работа, она требует соответствующей оплаты.

Сейчас в госпрограммах будут предусмотрены меры для того, чтобы компенсировать затраты на таких специалистов. Государство сейчас компенсирует затраты при зарубежном патентовании не только на пошлины, но и 70 процентов расходов на работы, проведенные для патентования.

Создание таких механизмов для патентования за рубежом и внутри страны очень важно. Государство должно предоставить налоговые льготы тем, кто выводит на рынок - внутренний или внешний - защищенный патентом продукт. Хороший вариант - так называемая патентная коробка, предусматривающая использование новейших патентов, выданных за последние 3-5 лет.

Нужно дать предприятиям эту льготу, чтобы новый продукт дошел до товаропроизводителя и потребителя. Чтобы мы с вами могли пользоваться всеми достижениями научно-технологического прогресса. Тогда множество промышленных технологий, которые будут внедрены на производствах, облегчат жизнь и всей стране, и простому потребителю.