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Рубрика: Экономика

Где лучше жить

Города России проверят на качество
Текст: Ольга Игнатова
Индекс качества городской среды для городов России будет впервые разработан к ноябрю 2019 года.
Фото: Андрей Попов/ РИА Новости Фото: Андрей Попов/ РИА Новости
Фото: Андрей Попов/ РИА Новости

По словам главы минстроя Владимира Якушева, это комплексный показатель, включающий в себя 36 индикаторов комфортности проживания, среди которых - безопасность, состояние экологии и здоровья населения, а также эффективность городского управления. Оценят общественные пространства, дороги, деловую инфраструктуру и состояние жилья. При расчете индекса будут брать данные Росстата и МВД, спутниковых систем, соцсетей, информационных систем.

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Для корректного составления шкал оценки индекса все города разделены на 10 климатических и размерных групп. При отнесении города к группе будут учитываться его географическое расположение и численность населения. Это вполне логично: нельзя корректно сравнить, например, южный Краснодар и заполярный Мурманск. На основании показателей по 36 индикаторам города будут отнесены к муниципальным образованиям с благоприятной или неблагоприятной городской средой. Как отметил Владимир Якушев, индекс качества - важный элемент реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

Фото: iStock
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят менее 500 рублей

"Аналогичные рейтинги составляются ежегодно, а в этом году минстрой расширяет количество показателей, - поясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. - Сегодня в России уже довольно много городов с высоким качеством жизни и с хорошим состоянием городской среды. Таких треть. А всего в России, напомню, 1100 городов".

Неблагоприятных для проживания городов, отмечает эксперт, столько же. "В основном это небольшие населенные пункты. Приведение их в порядок не будет стоить больших денег", - отмечает Зубец. Поднять качество жизни в крупных городах - задача сложнее, одному минстрою она не по силам. "Здесь и состояние медицины, образования, ЖКХ, наличие хорошо оплачиваемой работы и прочее. Это комплексная задача сразу для нескольких профильных министерств, и решать ее надо совместно", - добавляет Зубец.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Власть Работа власти Регионы Правительство Минстрой
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