Интернет-пользователей встревожило странное поведение Зеленского

Пользователи социальных сетей активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании Закарпатской таможни в городе Ужгород. На выложенных в Сеть кадрах он явно нервничает, часто пьет воду, потирает лицо, меняет позу, а его взгляд блуждает.

В комментариях отмечается, что Зеленский, видимо, устал от своей новой работы, "переутомление налицо", пишут интернет-пользователи. Другие связывают странное поведение с приемом чего-то "сильнодействующего". Последней версии явно придерживаются те, кто выложил полутораминутный ролик-нарезку в Сеть.

Как обращает внимание strana.ua, видео называется "Зеленский сыграл Добкина-младшего", что дает отсылку к инциденту, произошедшему в 2016 году.

Тогда журналисты сняли очень странное поведение депутата Дмитрия Добкина, который прямо в зале Верховной Рады удалился за колонну, а затем начал вести себя не совсем адекватно. Многие предположили, что он принял наркотики, хотя сам парламентарий это опроверг.

Кстати, в ходе предвыборной кампании противники Зеленского также обвиняли его в употреблении наркотиков. В ответ он прошел медицинский тест, результат которого был отрицательным.