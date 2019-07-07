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07.07.2019 10:56
Рубрика: В мире

Иран объявил о повышении уровня обогащения урана

Текст: Юрий Когалов
Власти Ирана приняли решение больше не соблюдать ограничения на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах. Как передают местные СМИ, об этом проинформировал заместитель министра иностранных дел ИРИ Аббас Арагчи.

"Наши обязательства (в рамках СВПД) по поводу уровня обогащения были пересмотрены", - сообщил Арагчи. По его словам, письмо о предстоящих изменениях глава МИД Ирана Джавад Зариф уже отправил комиссару ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. В нем отмечается, что Тегеран дает еще 60 дней Евросоюзу на то, чтобы найти решение вопроса, иначе он откажется от еще одного из взятых на себя обязательств. "Двери для дипломатии по-прежнему открыты, однако необходимы новые инициативы", - заявил дипломат. "Если эти возможности не используются, никто не должен сомневаться в нашей серьезности, что сокращение наших обязательств будет продолжаться каждые 60 дней", - заявил Арагчи.

При этом он подчеркнул, что сегодняшний шаг "направлен на сохранение соглашения по ядерной программе". "Сокращение наших обязательств идет параллельно с сохранением СВПД, а не с его уничтожением, эта тенденция может привести к прекращению нашего участия в СВПД", - заявил Арагчи.

Фото: REUTERS/Abdullah Dhiaa Al-deen
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Об этом же заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии. "Мы не готовы оставаться в Совместном всеобъемлющем плане действий любой ценой. Сегодня любые шаги, которые мы предпринимаем по увеличению обогащения урана, направлены на сохранение СВПД. Сохранение ядерной сделки является для нас принципом", - отметил Рабии.

По словам Арагчи, Иран намерен с понедельника начать обогащение урана на уровне выше 3,67 процента, предусмотренных ядерной сделкой. Как добавил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, техническая реализация озвученных дипломатом мер произойдет "в течение нескольких часов".

Напомним, ядерная сделка был заключена 2015 между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Тегеран согласился ограничить свои разработки в обмен на снятие санкций Совбеза ООН. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и возобновлении санкций. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению (они истекают 8 июля). По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В конце июня Иран уже отказался от ряда обязательств по СВПД, в частности, отказавшись от экспорта в другие страны излишков тяжелой воды и превысив установленные сделкой накопления обогащенного урана.

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