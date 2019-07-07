Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":

- Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD/RUB и EUR/RUB к минимумам с августа прошлого года. Такая картина показывает полное игнорирование рынком санкционных рисков, которые в августе 2018 года спровоцировали рост доллара в паре с рублем почти на 9 процентов с текущих уровней.

Учитывая, что кардинальной смены курса администрации США во взаимоотношениях с Россией не произошло, такая "праздность" на российском рынке может привести к сильному всплеску волатильности при введении новых более-менее весомых ограничений. В частности, над Россией как "дамоклов меч" давно нависают ограничения в отношении владения госдолгом. Впрочем, если верить позиции ЦБ по этому вопросу, фактический эффект для финансовой системы может быть незначительный.

Тем не менее, привлекательность госдолга РФ на протяжении минувших месяцев являлась важным драйвером для укрепления российской валюты. Доля нерезидентов во владении ОФЗ стремительно растет и по итогам мая составила уже 30 процентов против 27,8 на начало месяца и 24,4 на начало года. Высокие доходности сверх инфляции и перспектива снижения ключевой ставки обеспечивают инвесторам заманчивые возможности, которые на фоне стабильности нефтяных цен выглядят более чем привлекательными.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже открытым текстом заявляет, что Банк России переходит к очередному циклу смягчения денежно-кредитной политики. И понижение ставки в июне на 0,25 процента - это лишь первый осторожный шаг в этом направлении. Таким образом, в этом году мы можем увидеть еще одно или два снижения ключевой ставки, что будет продолжать поддерживать интерес инвесторов и способствовать притоку средств в рублевые инструменты. Причем, ближайшее снижение еще на 0,25 процента может произойти уже на июльском заседании.

Помимо этого, есть все основания для надежды на очередное перемирие в торговых войнах. США и Китай после встречи лидеров держав на саммите G20 в Осаке вновь готовы возобновить переговоры, что на какое-то время обеспечит паузу во взаимном обмене пошлинами и дает надежду на возможное завершение конфликта в этом году. Позитивный сентимент на мировых рынках будет способствовать интересу инвесторов к активам развивающихся стран, среди которых российский рынок можно без преувеличения назвать одним из самых привлекательных.

Таким образом, на горизонте ближайших месяцев российский рубль имеет все шансы на дальнейшее умеренное укрепление при отсутствии внешнеполитических шоков, из которых сейчас на горизонте маячит лишь непредсказуемая и нескончаемая санкционная риторика США.

Валютная пара USD/RUB после кратковременного отскока вверх может спуститься в район 61,5-62,5 рубля за доллар. Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.

Для российских граждан снижение рыночных ставок и стабильность рубля могут обеспечить благоприятный период. Понижение ставки Центробанком говорит о низких проинфляционных рисках, что позволяет рассчитывать на умеренный рост цен на потребительскую корзину. В то же время банковские ставки по ипотеке и потребкредитам могут перейти к снижению, как это было в 2016-2018 годах, что поддержит доступность жилья, а также других товаров и услуг для населения.