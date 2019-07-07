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Рубрика: В мире

Корейская актриса может оказаться в тюрьме за покушение на моллюсков

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В  неожиданно скандальной и потенциально весьма опасной для себя ситуации оказалась популярная 23-летняя южнокорейская актриса Ли Ёр Ым из-за участия в реалити-шоу "Закон джунглей".

В Таиланде, где проходили съёмки, ей грозит до пяти лет тюрьмы за небрежное обращение с морскими животными, которые охраняются законом. Компания-создатель шоу принесла извинения, но делу уже дан официальный ход.

Как сообщили международные информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах Таиланда, инцидент произошёл 30 июня во время съёмок эпизода популярного в Корее реалити-шоу "Закон джунглей". Актриса Ли Ёр Ым, находясь на территории тайского национального парка Хат Чао Маи, нашла на дне моря два гигантских моллюска, подняла и с криком "Вот что я поймала!" подбросила морских животных в воздух.

Ли пользуется большой популярностью не только в Корее, но и в Юго-Восточной Азии, а потому её фото, где она подкидывает моллюсков, быстро распространилось по интернету и получило немало откликов. Правда, в отличие от фанатов Ли Ёр Ым, тайские экологи резко негативно отнеслись к действиям актрисы, указав, что эти морские животные находятся под охраной закона и их трогать запрещено.

Фото: instagram.com/ thecameronboyce
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В итоге глава Национального природного парка Хат Чао Маи Таиланда Наронг Конгаид подал в местный суд на актрису, обвинив её в нарушении Закона о национальных парках и Закона о защите дикой природы. За нарушение первого закона Ли может получить до пяти лет тюрьмы, а за нарушение второго - до четырёх лет. Кроме того, в случае обвинительного приговора ей будет назначен штраф в 20 тысяч бат. В итоге выходит, что за два вытащенных крупных моллюска известная актриса Кореи может получить Таиланда срок до пяти лет.

Сама актриса уже находится за пределами Таиланда, но эксперты отмечают, что теперь даже по желанию заявителя отозвать иск не получится, так как он предусматривает уголовное наказание. Если следовать букве закона Таиланда, то актрису могут заочно приговорить к нескольким годам тюрьмы, штрафу и объявить в международный розыск.

Компания, которая занимается созданием реалити-шоу, уже принесла "самые глубокие и искренние извинения", пытаясь апеллировать к тому, что "актриса не знала о соответствующем законе". 

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