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07.07.2019 11:36
Рубрика: Власть

Косачев: Следует ожидать скорых запретов и репрессий против российских СМИ

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Британский МИД сообщил о намерении Великобритании выделить 18 млн фунтов на "противодействие дезинформации и фальсификации новостей" в Восточной Европе и укрепление независимых СМИ на Западных Балканах. В переводе с британского "новояза" это означает противодействие всем не прозападным точкам зрения в СМИ, которые объявляются заведомо фейковыми.
Фото: Savo PRELEVIC / AFP
Как будет развиваться ситуация на Балканах

По мнению министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта "лишь 10% мирового населения имеют доступ к свободным СМИ". То есть 90% населения планеты уже не воспринимает западные медиамонстры в качестве источника правдивой информации - и это, конечно же, прискорбная констатация для тех, кто привык сведения "хайли лайкли" выдавать за факты.

Видимо следует ожидать - как это принято в эталонных демократиях - скорых запретов и репрессий против RT и иных российских СМИ, а также усиления поддержки "правильно" ориентированных журналистов во всем мире. Но это означает также, что нам точно не нужно снижать усилия по донесению до мировой аудитории нашей точки зрения, ибо людям нужны альтернативные мнения, в том числе и тем 10%, кто пока ориентируется на "единственно верные" СМИ, вроде британских.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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