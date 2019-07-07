В Бразилии прошел финал Кубка Америки. Главный матч турнира на стадионе "Маракана" между хозяевами и командой Чили стартовал в воскресенье вечером. А в субботу поединок между Аргентиной и Чили завершился грандиозным скандалом.

Многие специалисты предрекали аргентинцам провал, и скверное начало группового этапа в исполнении Месси и компании такие прогнозы только подтвердило. Но в итоге "альбиселеста", с трудом доковыляв до плей-офф, оказалась на третьем месте. То есть выше тех же Чили и Уругвая, ходивших изначально в фаворитах. То есть формально Аргентина выступила очень даже прилично, с учетом того раздрая, который царит и в команде, и вокруг нее.

Но уже сейчас, обсуждая выступление "альбиселесты" на полях Бразилии, о футболе никто не говорит. Главное событие произошло на 37-й минуте "утешительного финала", в котором Аргентина встречалась с Чили. Рядовой эпизод, когда Лионель Месси и Гари Медель не поделили улетевший в аут мяч, закончился руганью. Чилиец начал толкать Лео плечом, тот демонстративно поднял руки вверх, показывая, что агрессию соперника не поддерживает. Но парагвайский судья Марио де Вивар прочитал момент иначе - подлетев к месту стычки, он показал красную карточку обоим ее участникам. К тому моменту Аргентина вела в счете 2:0 после мячей Агуэро и Дибалы, а во втором тайме чилийцы с пенальти от Видаля смогли разрыв сократить, но все равно проиграли.

Счет, как и бронзовые медали, впрочем, уже никого в тот вечер не интересовал. Разъяренный Месси не вышел на церемонию награждения, и игроки "альбиселесты" получали медали без своего капитана и лидера. Лионель, которого удалили лишь во второй раз в карьере и впервые за 14 лет, тем временем уничтожал организаторов Кубка Америки перед телекамерами и диктофонами.

- Я не хочу быть частью этой коррупции. Нам не нужно иметь ничего общего с неуважением, с которым мы сталкивались во время турнира. Мы могли пройти дальше, но нам не позволили быть в финале. Коррупция и судьи не дают людям наслаждаться футболом и портят зрелище, - говорил журналистам Месси, объясняя отказ выйти на награждение.

Позиция пятикратного обладателя "Золотого мяча" вполне объяснима. Дело в том, что у удаления Лео есть предыстория. Несколько дней назад аргентинцы в полуфинале проиграли хозяевам и злейшим врагам, Бразилии, - 0:2. Тот матч тоже запомнился скорее не футболом, а скандалами и неоднозначными судейскими решениями в пользу бразильцев. Рефери при этом категорически отказывались прибегнуть к системе видеоповторов, на чем настаивала аргентинская сторона.

Тогда Месси впервые выступил с жестким заявлением: "Мы сходим с ума от несправедливости. Все глупые решения принимались в пользу Бразилии. Были явные фолы, которые судья не видел. Пенальти, которые нам не дали. Надеюсь, КОНМЕБОЛ (Конфедерация южноамериканского футбола. - Прим. авт.) что-то с этим сделает. Хотя я так не думаю, поскольку Бразилия управляет всем".

Фактически это было прямое обвинение в коррупции и в протекционизме в пользу хозяев Копа Америка. Так что спорное удаление в следующей игре нетрудно воспринять как месть со стороны футбольных властей континента к возмутителю спокойствия. Об этом прямо заявил и сам Месси.

- Я всегда говорю правду. Думаю, это удаление случилось именно из-за того, что я сказал после полуфинала. Желтой карточки сейчас точно было бы достаточно, - подчеркнул Лионель.

Удаленный оппонент аргентинца Медель, кстати, с коллегой согласился. "Да, там было несколько толчков, но судья мог урегулировать ситуацию гораздо лучше. Это даже не желтые карточки". Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони тоже заявил, что красную карточку давать было не за что: "Я видел повтор момента и не понимаю, что такого сделал Месси, что его удалили. Мы видели несколько моментов со стычками, когда арбитр показывал желтую карточку. То же самое нужно было сделать и здесь".

Сам рефери Вивар решение удалить Месси объяснил в протоколе матча. Там он записал следующее: "Использование ненормативной, оскорбительной или унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Сильный удар соперника плечом".

КОНМЕБОЛ также не осталась в стороне от обвинений со стороны Месси. Ответ дан скорее в нравоучительном ключе. В нем, к примеру, Лионелю советуют "принимать результат достойно и с уважением", а также подчеркивают, что комментарии аргентинца "представляют собой отсутствие уважения к турниру" и "ставят под вопрос целостность Кубка Америки".

Очевидно, точка в этом скандале еще не поставлена. Южноамериканский футбол и без того раздирала борьба за власть, а такое завершение турнира ее наверняка только ожесточит.