Лэмпард возглавил "Челси"

Новым главным тренером лондонского футбольного клуба "Челси" стал Фрэнк Лэмпард. Он подписал трехлетний контракт и уже провел первое занятие.

Лэмпард - живая легенда "Челси". Будучи игроком, он провел за "синих" 648 матчей, забил в них 211 голов, дослужившись таким образом до титула лучшего бомбардира клуба за всю историю. В составе "Челси" Фрэнк завоевал 13 трофеев, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и три титула чемпиона Англии.

Лондонцев Лэмпард покинул летом 2014-го, когда перебрался в США. После пары неплохих сезонов в местной MLS он завершил карьеру футболиста и подался в тренеры.

Первым опытом в новой профессии стал "Дерби Каунти", выступающий во втором по силе дивизионе Англии. При Лэмпарде клуб занял шестое место, играл в плей-офф, но повышения в классе не добился, уступив в финале "Астон Вилле".

Весьма скромные успехи Лэмпарда-тренера боссов "Челси" не отпугнули. По слухам, зарплата Фрэнка составит 4 миллиона фунтов стерлингов в год.