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Рубрика: В мире

Другая реальность

Мэр в Мексике необычным образом разоблачил чиновников
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(7904)
Мэр мексиканского города Куатемок, провинции Чихуахуа, решил лично проверить, как относятся к гражданам сотрудники городских учреждений. Для этого градоначальник, Карлос Тена, с помощью грима перевоплотился в образ бездомного инвалида и в кресле-коляске направился просить помощи и поддержки. Результат эксперимента крайне разочаровал главу города - практически везде его гнали прочь, где-то просто игнорировали и подвергали дискриминации.
Загримированного под бездомного мэра не узнали даже его собственные подчиненные. Фото: twitter@mileniotv Загримированного под бездомного мэра не узнали даже его собственные подчиненные. Фото: twitter@mileniotv
Загримированного под бездомного мэра не узнали даже его собственные подчиненные. Фото: twitter@mileniotv

Позже Тена сообщил прессе, что этот "эксперимент" планировался в течение двух месяцев, а поводом для него послужили постоянные нестыковки услышанного от граждан с докладами сотрудников. "Решился на это потому, что в какой-то момент стало непонятно, кому верить - людям или коллегам по работе", - заметил мэр.

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Сначала глава города прибыл в управление социального развития, чтобы подать официальный запрос на продовольственную помощь (в Мексике действует соответствующая госпрограмма. - Прим. "РГ"). По ощущениям мэра внутри оказались совершенно равнодушные сотрудники, "изможденные собственной ленью и бездельем", которые не оказали инвалиду никакой помощи. Никто не проявил интереса и не помог с оформлением бумаг, только одна работница по доброте душевной угостила "бездомного" желе.

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Далее градоначальник направился в отделение собственной администрации, где прием оказался не менее удручающим. Долгое время он не мог попасть внутрь, поскольку сотрудники не могли найти ключ от лифта для инвалидов-колясочников, который почему-то оказался закрыт в рабочий день. Описывая свои ощущения от пребывания в здании мэрии, Тена признался, что его не покидало чувство безразличия со стороны работников, словно пытавшихся побыстрее избавиться от бездомного. "Даже воды не предложили", - рассказал он местной прессе.

"В тот момент я почувствовал настоящий гнев оттого, что эти люди (сотрудники), получающие зарплату от государства, столь плохо обращаются с гражданами. Позже (на совещании) я все высказал, напомнив про прописные истины, и сказал, что больше не потерплю подобного отношения к людям", - заявил Карлос Тена в интервью телеканалу Milenio.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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