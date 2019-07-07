Миллиардера Джеффри Эпштейна обвинили в торговле людьми

В Нью-Йорке арестовали миллиардера Джеффри Эпштейна. Его обвиняют в торговле людьми.

Эпштейн в прошлом хорошо знал Дональда Трампа, который сейчас занимает пост президента США, а также бывшего американского лидера Билла Клинтона.

Напомним, что 12 лет назад миллиардер оказался в центре скандала. СМИ рассказали об утехах мужчины, который любил девочек помоложе. пользовался услугами несовершеннолетних проституток. В 2008 году бизнесмен признался, что пользовался услугами несовершеннолетних проституток, и провел в тюрьме около 13 месяцев.

Теперь же вскрылись новые факты того дела. Оказалось, что Эпштейн был замешан в привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией.

Миллиардера задержали в аэропорту Нью-Йорка, куда он прилетел на своем частном самолете из Парижа.