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07.07.2019 16:15
Рубрика: В мире

Названы еще несколько версий гибели рейса MH370

Текст: Юрий Когалов
Пропавший в 2014 году Boeing 777 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог быть угнан. Эту версию, как пишет The New York Post, выдвинул эксперт по авиационной безопасности Тим Термини.
Фото: AFP/ Mohd RASFAN Фото: AFP/ Mohd RASFAN
Фото: AFP/ Mohd RASFAN

По его мнению, злоумышленником мог оказаться один из членов экипажа или пассажир (в том числе безбилетный). Кроме того, он считает, что катастрофу мог спровоцировать один из работников наземных служб.

Власти США заподозрили Boeing в некачественной сборке самолетов

Издание отмечает, что теории Термини непопулярны, официальная версия называет виновником катастрофы командира судна 53-летнего Захарию Ахмад Шаха, совершившего ошибку при пилотировании из-за проблем в семье.

Однако судьба рейса MH370 до сих пор остается загадкой, лайнер пропал с экранов радаров в марте 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года все они официально были признаны погибшими. Найти воздушное судно до сих пор не удалось, хотя на побережье Мадагаскара и восточный берег Африки прибило некоторые обломки самолета.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия Поиски малайзийского Boeing
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