Названы самые дорогие продукты в 2018 году

Прошлый год был ознаменован сокращением посевов и снижением количества урожая. Все дело в том, что россияне редко покупают пшено, уверены эксперты. Цены на сахар и яйца поднялись на 28,3% и 25,9% соответственно в 2018 году. Стоимость газомоторного топлива поднялась на 30,8% из-за осложнения ситуации на нефтяном рынке. Газовое топливо стали покупать чаще, чем бензин, из-за относительно низкой цены.

В то же время в 2019 году сахар и яйца возглавили список подешевевших продуктов: средняя стоимость яиц в мае с начала года снизилась на 15,5%, а сахара - на 3,7%. Потребительские цены на бензин с начала этого года выросли лишь на 0,7%.

Среди лекарств быстрее всего в 2018 году дорожал валидол (на 23,6%), в то время как общий рост цен на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру составил 4,5%.

Заметнее всего в прошлом году подешевела гречка - на 15,8% в годовом выражении. В сравнении с пшеном гречневая крупа в России пользуется куда большей популярностью. Также снизились цены на помидоры и огурцы. Среди медикаментов сильнее всех подешевел "Эссенциале форте Н" - на 7,2%.