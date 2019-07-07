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Рубрика: Экономика

Названы самые дорогие продукты в 2018 году

Текст: Екатерина Ясакова
Рост цен на пшено и капусту в 2018 году превзошел общий уровень инфляции в 17 раз, следует из информации Росстата, которую публикует РБК. Третье место в списке самых подорожавших товаров в прошлом году заняло газомоторное топливо.
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Прошлый год был ознаменован сокращением посевов и снижением количества урожая. Все дело в том, что россияне редко покупают пшено, уверены эксперты. Цены на сахар и яйца поднялись на 28,3% и 25,9% соответственно в 2018 году. Стоимость газомоторного топлива поднялась на 30,8% из-за осложнения ситуации на нефтяном рынке. Газовое топливо стали покупать чаще, чем бензин, из-за относительно низкой цены.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В то же время в 2019 году сахар и яйца возглавили список подешевевших продуктов: средняя стоимость яиц в мае с начала года снизилась на 15,5%, а сахара - на 3,7%. Потребительские цены на бензин с начала этого года выросли лишь на 0,7%.

Среди лекарств быстрее всего в 2018 году дорожал валидол (на 23,6%), в то время как общий рост цен на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру составил 4,5%.

Заметнее всего в прошлом году подешевела гречка - на 15,8% в годовом выражении. В сравнении с пшеном гречневая крупа в России пользуется куда большей популярностью. Также снизились цены на помидоры и огурцы. Среди медикаментов сильнее всех подешевел "Эссенциале форте Н" - на 7,2%.

Экономика Товары и цены Правительство Росстат Цены на лекарства Цены на продукты
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